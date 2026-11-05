Aunque se trata de una de las compañías más exitosas en la historia de la industria, Electronic Arts siempre está en la mira por la sobreexplotación de sus franquicias, por sus modelos de monetización y por los infames cierres de sus estudios.

Recientemente, la compañía despidió a cientos de trabajadores, cerró BioWare y canceló la nueva entrega de Mass Effect.

Ahora, la empresa trata de mostrar su lado amable con una iniciativa en pro de la preservación de los videojuegos de antaño, pero la comunidad no perdona y recordaron sus polémicas decisiones de hace unos días.

NO TE LO PIERDAS: XBOX Game Pass: estudio responsable de varios juegazos garantiza 3 lanzamientos en el servicio de Microsoft para 2027

EA anuncia la restauración de 25 juegos clásicos de PC ¿Cuáles son?

Por medio de una publicación en su cuenta oficial de X, Electronic Arts anunció el regreso de 25 clásicos de todos los tiempos para PC en versiones restauradas que ya se encuentran disponibles con precio accesible en Steam, GOG y la aplicación de EA.

De acuerdo con la compañía, todo inició con el descubrimiento de material de archivo con miles de documentos. Esto dio pie a una iniciativa que incluyó el trabajo con modders, la comunidad especializada en juegos clásicos de PC y desarrolladores.

It all started when one of our senior producers discovered a vault with thousands of archival master tapes at EA.



From digitizing 2,500 hours of lost footage to collaborating with community modders, read the full story behind the latest wave of EA Classics, including… pic.twitter.com/f8vI9RvQoV — Electronic Arts (@EA) November 5, 2026

Ready to take a trip down memory lane? This one's for you! 🤝⚒️



7 Restored Anniversary Editions for Road Rash and Wing Commander plus 18 other classic games are officially live on Steam, GOG, and the EA App today.



Get Restored and Classic EA titles now: https://t.co/uCE2aA5zcq pic.twitter.com/fGzmQiTP6h — Electronic Arts (@EA) November 5, 2026

El resultado son estos 25 títulos en su versión restaurada:

Road Rash: 30th Anniversary Edition

Wing Commander: 35th Anniversary Edition

Wing Commander II: Vengeance of the Kilrathi: 35th Anniversary Edition

Wing Commander III: Heart of the Tiger: 30th Anniversary Edition

Wing Commander IV: The Price of Freedom: 30th Anniversary Edition

Wing Commander Prophecy: 30th Anniversary Edition

Wing Commander: Privateer

Wing Commander: Academy

Wing Commander: Armada

Strike Commander

Crusader: No Remorse

Crusader: No Regret

Ultima I: The First Age of Darkness

Ultima II: The Revenge of the Enchantress

Ultima III: Exodus

Ultima IV: Quest of the Avatar

Ultima V: Warriors of Destiny

Ultima VI: The False Prophet

Ultima VII: The Complete Edition

Ultima VIII: Gold Edition

Ultima IX: Ascension

Ultima Underworld I

Ultima Underworld II

Theme Hospital

Road Rash: 30th Anniversary Edition

Muy bonito y todo, pero la comunidad no perdona y llenaron la publicación con protestas por el cierre de BioWare

Si bien el regreso de más de 20 clásicos de PC en versiones restauradas es una buena noticia para mantener una vigencia comercial y aunque hay mucho trabajo detrás de ello, la comunidad no dejó pasar la ocasión para protestar.

Jugadores respondieron a la publicación en redes sociales con críticas por el cierre de BioWare y la cancelación del nuevo Mass Effect.

La comunidad consideró el anuncio de EA como un acto de hipocresía pues, por un lado, muestran interés en la historia y la preservación del medio; por el otro, cierran al estudio responsable de una de las mejores obras de ciencia ficción cuya trilogía original trasciende a la industria de los videojuegos.

ENTÉRATE: XBOX Game Pass recibirá 13 nuevos juegos en noviembre, incluidos un popular título multijugador y 6 estrenos de día 1 que competirán contra GTAVI

Recuerda que en este enlace encontrarás toda la información relacionada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento.

Sigue con nosotros, en LEVEL UP.

Fuente