EA anuncia la restauración de 25 juegos clásicos de PC, pero los fans responden con críticas por el cierre de BioWare y la cancelación de Mass EffectPor Víctor Rosas el
La comunidad considera hipócrita el intento de preservación de la compañía tras su reciente ronda de despidos, cierres y cancelaciones
Aunque se trata de una de las compañías más exitosas en la historia de la industria, Electronic Arts siempre está en la mira por la sobreexplotación de sus franquicias, por sus modelos de monetización y por los infames cierres de sus estudios.
Recientemente, la compañía despidió a cientos de trabajadores, cerró BioWare y canceló la nueva entrega de Mass Effect.
Ahora, la empresa trata de mostrar su lado amable con una iniciativa en pro de la preservación de los videojuegos de antaño, pero la comunidad no perdona y recordaron sus polémicas decisiones de hace unos días.
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EA anuncia la restauración de 25 juegos clásicos de PC ¿Cuáles son?
Por medio de una publicación en su cuenta oficial de X, Electronic Arts anunció el regreso de 25 clásicos de todos los tiempos para PC en versiones restauradas que ya se encuentran disponibles con precio accesible en Steam, GOG y la aplicación de EA.
De acuerdo con la compañía, todo inició con el descubrimiento de material de archivo con miles de documentos. Esto dio pie a una iniciativa que incluyó el trabajo con modders, la comunidad especializada en juegos clásicos de PC y desarrolladores.
El resultado son estos 25 títulos en su versión restaurada:
- Road Rash: 30th Anniversary Edition
- Wing Commander: 35th Anniversary Edition
- Wing Commander II: Vengeance of the Kilrathi: 35th Anniversary Edition
- Wing Commander III: Heart of the Tiger: 30th Anniversary Edition
- Wing Commander IV: The Price of Freedom: 30th Anniversary Edition
- Wing Commander Prophecy: 30th Anniversary Edition
- Wing Commander: Privateer
- Wing Commander: Academy
- Wing Commander: Armada
- Strike Commander
- Crusader: No Remorse
- Crusader: No Regret
- Ultima I: The First Age of Darkness
- Ultima II: The Revenge of the Enchantress
- Ultima III: Exodus
- Ultima IV: Quest of the Avatar
- Ultima V: Warriors of Destiny
- Ultima VI: The False Prophet
- Ultima VII: The Complete Edition
- Ultima VIII: Gold Edition
- Ultima IX: Ascension
- Ultima Underworld I
- Ultima Underworld II
- Theme Hospital
- Road Rash: 30th Anniversary Edition
Muy bonito y todo, pero la comunidad no perdona y llenaron la publicación con protestas por el cierre de BioWare
Si bien el regreso de más de 20 clásicos de PC en versiones restauradas es una buena noticia para mantener una vigencia comercial y aunque hay mucho trabajo detrás de ello, la comunidad no dejó pasar la ocasión para protestar.
Jugadores respondieron a la publicación en redes sociales con críticas por el cierre de BioWare y la cancelación del nuevo Mass Effect.
La comunidad consideró el anuncio de EA como un acto de hipocresía pues, por un lado, muestran interés en la historia y la preservación del medio; por el otro, cierran al estudio responsable de una de las mejores obras de ciencia ficción cuya trilogía original trasciende a la industria de los videojuegos.
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