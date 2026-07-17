Durante años, los usuarios de México y otros países de Latinoamérica solicitaron que PlayStation siguiera la competencia y regionalizara los precios de la PS Store. Bien dicen que hay que tener cuidado con lo que se pide, pues el cambio a la moneda local ya será una realidad y los fanáticos ahora están preocupados por la tasa de conversión.

A juzgar por la tabla que compartió Sony en el comunicado, todo parece indicar que los videojuegos disponibles en la tienda digital serán más caros cuando se haga la transición de dólares estadounidenses a pesos mexicanos y al resto de monedas locales de LATAM. Los jugadores ya expresaron su inconformidad.

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Jugadores latinos critican a PlayStation por el cambio de precios en la PS Store

Numerosas pistas indicaban que habría cambios en la PS Store, y PlayStation finalmente confirmó que varios países de Latinoamérica aceptarán pagos en la moneda local a partir del próximo 20 de agosto de 2026. Los primeros en la lista son México, Honduras y Nicaragua.

Aunque a priori es una buena noticia, la tasa de conversión oficial que se compartió junto al correo electrónico despertó la preocupación y el descontento de la comunidad. Según Sony, un $1 USD será el equivalente a $20.5 MXN en la PS Store una vez que se haga la transición.

El problema es que el dólar estadounidense tiene un valor de $17.53 MXN en el tipo de cambio actual, por lo que PlayStation añadió $3 MXN adicionales. En teoría, eso hará que los precios sean más caros después de que se haga el cambio a pesos mexicanos en comparación con el precio que se muestra ahora mismo en dólares de Estados Unidos.

PlayStation no proporcionó más información sobre los parámetros que tomó en cuenta al momento de fijar la tasa de conversión, así que es imposible saber por qué se agregaron los $3 MXN. Si bien algunos fanáticos especulan que esa cifra ya considera el IVA de 16%, es imposible saberlo. Y sí, es factible que falte añadir dicho monto al valor final.

Actualmente la edición básica de Grand Theft Auto VI cuesta $92.79 USD en la PS Store de México al ya considerar el IVA de 16%, lo que se traduciría a unos $1626.30 MXN al realizar una conversión directa; sin embargo, y al emplear la tasa propuesta por Sony, el juego de Rockstar Games costaría $1902.20 MXN.

Por supuesto, el juego sería ligeramente más barato en caso de que la tasa de conversión de $20.5 MXN ya tome en cuenta el IVA. De hecho, una de las quejas de los jugadores ante la PROFECO era de que la PS Store muestra el precio final hasta el último paso de la compra.

El cambio a pesos se traduciría en una subida de precio en la PS Store de PlayStation en México

Jugadores critican a PlayStation por los cambios en la PS Store

Aún hay muchas preguntas en el aire, y es imposible saber si los $20.5 MXN por dólar ya engloba la tarifa adicional de 16%. Debido a la falta de una comunicación clara por parte de PlayStation, decenas de jugadores de México ya expresaron su inconformidad en redes sociales y lamentan el cambio a la moneda local.

“A este paso que mejor lo dejen así. Nos sale más caro que ellos conviertan la moneda, porque aparte seguramente si el dólar sube la van a modificar”, dijo un usuario molesto en redes sociales. “Entonces ya estarán felices los que querían los precios regionales viendo que ahora les salga todo más caro de lo que ya estaba”, comentó otro.

“Solo PlayStation es capaz de implementar precios regionales y al mismo tiempo ser anticonsumidor”, comentó un jugador decepcionado. “Tenemos el mismo problema aquí en Brasil, tanto que cuando un juego multiplataforma sale en la tienda del XBOX o en la eShop de Nintendo sale mucho más barato que en la PSN debido a la conversión”, dijo otro más.

Deberemos esperar hasta que Sony se pronuncie al respecto o lance la actualización correspondiente en la PS Store para descubrir si el costo ya considera el impuesto extra. En caso de que así sea, el problema no será tan grave; sin embargo, en este momento es imposible saberlo.

Mientras tanto, parece que una situación similar se vive en Nicaragua y Honduras. “Me salía más barato pagar en dólares, ahora será más caro pagar en cordobas gracias a los que pedían precio regional”, dijo un usuario en redes sociales.

Los jugadores de México y LATAM criticaronn los cambios en los precios de la PS Store

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de esta situación? ¿Crees que la conversión ya toma en cuenta el IVA? Déjanos leerte en los comentarios.

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