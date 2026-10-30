Hay juegos que dejan una huella tan importante en la industria que volver a presentarlos ante el público representa un desafío enorme. Eiji Aonuma, productor de The Legend of Zelda, lo sabe muy bien y no oculta sus nervios ante la llegada del remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, una de las entregas más queridas de la franquicia.

Aunque el proyecto está cada vez más cerca de llegar a las tiendas, el creativo japonés reconoce que todavía le preocupa la recepción que tendrá esta nueva versión con la comunidad en general.

Aonuma no puede dejar de pensar en el remake de Ocarina of Time

En declaraciones retomadas por medios japoneses, Aonuma confesó que siente mucha incertidumbre ante el estreno del juego, pues sabe que el original de Nintendo 64 ocupa un lugar especial en la memoria de millones de jugadores. Por eso, actualizar una aventura tan importante no consiste solamente en mejorar su presentación, sino también en conservar aquello que hizo que tantas personas se enamoraran de ella.

“Estoy muy nervioso por lanzar el remake de Ocarina, porque no sé cómo va a resultar. No puedo dejar de pensar en ello”, comentó el productor.

Sus palabras reflejan la responsabilidad que implica trabajar con una de las aventuras más emblemáticas de Link. El juego original marcó un antes y un después para la serie gracias a su salto a las 3 dimensiones, su exploración de Hyrule y la forma en que adaptó las mecánicas de la franquicia a un mundo tridimensional.

Aun así, el equipo no pretende limitarse a reproducir aquella experiencia. Aonuma destacó el trabajo de los desarrolladores más jóvenes, quienes han buscado la mejor manera de adaptar el juego y lograr que resulte divertido cuando los jugadores tengan los controles en sus manos.

“Es gracias a estos jóvenes, que piensan en cómo adaptar el juego de la mejor manera posible y en cómo hacerlo divertido al jugarlo, que este remake llegó a existir”, explicó.

El futuro de Zelda también estará en manos de nuevas generaciones

Además de hablar sobre el remake, Aonuma compartió su interés por conocer las ideas que los integrantes más jóvenes del equipo aportarán a los próximos juegos de The Legend of Zelda. El creativo quiere descubrir cómo imaginarán nuevas aventuras y qué propuestas podrían llevar a la franquicia hacia terrenos diferentes.

El productor afirmó que se siente “extremadamente feliz” de poder ofrecerles orientación y trabajar junto a ellos para pensar en el futuro de la serie.

Esta postura abre la puerta a una transición creativa en la que la experiencia de los veteranos y las ideas de las nuevas generaciones puedan convivir. Aunque Aonuma seguirá aportando sus conocimientos, también parece dispuesto a escuchar propuestas que ayuden a renovar una franquicia con décadas de historia.

El remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time debutará el próximo 5 de noviembre, en exclusiva para Nintendo Switch 2. La expectativa es considerable, especialmente por el legado del juego original y las posibilidades de esta nueva versión.

¿Crees que el remake estará a la altura del clásico del Nintendo 64? ¿Te gustaría que los próximos juegos de Zelda experimentaran con más ideas? Cuéntanos en los comentarios.

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