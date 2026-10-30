El enorme roster de Mario Kart World podría haber sido todavía más grande. Una reciente exploración de los archivos del juego habría revelado una lista de personajes que aparentemente fueron considerados para formar parte de la alineación final, pero que no llegaron a la versión comercial.

Entre los nombres encontrados hay algunas caras conocidas del Reino Champiñón que seguramente habrían llamado la atención de los fans.

Mario Kart World tendría varios personajes descartados

Durante los últimos días, los entusiastas de la preservación y la investigación de videojuegos han estado examinando los archivos de distintos títulos de Nintendo Switch 2. El nuevo juego de carreras no se salvó de esta práctica y ahora una serie de hallazgos apunta a que Nintendo contempló más opciones para ampliar su selección de pilotos.

La información fue compartida en redes sociales por el usuario Rimea, quien retomó un descubrimiento realizado originalmente por MondoMega. De acuerdo con los datos encontrados, varios nombres aparecen en un archivo relacionado con las estadísticas de peso de los personajes, lo que sugiere que pudieron formar parte de los planes para el roster.

La lista incluye a Blooper, Chain Chomp, Fuzzy, Ninji, Spiny y Thwomp. También aparecen los nombres “Bird” y “Banana”, cuya identidad no está completamente clara, además de una referencia a unos Goombas “gemelos”, que podrían corresponder a Goomba Tower, la torre formada por varios de estos enemigos.

Spiny, conocido como Togezo en Japón, destaca especialmente, pues también habría aparecido como piloto en varios archivos del juego. Aunque estos registros podrían apuntar a contenido descartado durante el desarrollo, no confirman por sí solos que todos los personajes estuvieran planeados para llegar a la versión final.

¿Por qué Nintendo habría dejado fuera a estos personajes?

Es importante tomar el hallazgo con cautela. En fechas recientes han circulado supuestas filtraciones falsas relacionadas con Mario Kart World, por lo que conviene distinguir los datos respaldados por archivos del juego de las especulaciones de la comunidad. En este caso, el descubrimiento parece legítimo.

La posible ausencia de estos personajes resulta interesante porque Mario Kart World ya cuenta con una de las selecciones de corredores más amplias de la franquicia. Aun así, incorporar figuras como Chain Chomp, Thwomp o Blooper habría ofrecido alternativas llamativas para quienes disfrutan de los enemigos clásicos de la serie.

Por ahora, tampoco hay información que indique si estos personajes podrían incorporarse mediante una actualización futura o si sus referencias corresponden a ideas que fueron descartadas durante la producción.

Mario Kart World está disponible en Nintendo Switch 2 y ya lo puedes disfrutar con familiares o amigos.

¿Te habría gustado correr con Chain Chomp, Ninji o alguno de los otros personajes descubiertos? ¿A quién agregarías al roster de Mario Kart World? Cuéntanos en los comentarios.

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