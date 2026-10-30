Xbox prepara una nueva edición de los Free Play Days para que sus jugadores aprovechen el fin de semana con varias propuestas que van desde el terror y la supervivencia hasta las aventuras espaciales. La selección de esta semana llega justo a tiempo para Halloween e incluye juegos que podrás disfrutar sin costo adicional durante un periodo limitado.

La promoción estará disponible del jueves 29 de octubre al domingo 1 de noviembre para los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate, Premium y Essential. No obstante, Dead by Daylight tendrá una promoción especial para todos los miembros de Xbox, sin necesidad de contar con una suscripción.

¿Qué juegos puedes probar con Xbox Game Pass?

Los suscriptores podrán disfrutar WUCHANG: Fallen Feathers, Darkwood, Spirittea y EVERSPACE 2 durante este fin de semana. Además, Spirittea y EVERSPACE 2 también estarán disponibles en PC.

Si te gustan los desafíos, WUCHANG: Fallen Feathers es un RPG de acción tipo soulslike ambientado en la China de finales de la dinastía Ming. En esta aventura tendrás que enfrentarte a facciones rivales y criaturas monstruosas provocadas por una misteriosa enfermedad.

Por otro lado, Darkwood apuesta por el terror y la supervivencia. Durante el día tendrás que explorar un bosque siniestro, recolectar recursos y fabricar armas, mientras que por la noche deberás fortificar tu refugio para resistir a las fuerzas que acechan en la oscuridad.

Si prefieres una experiencia más relajada, Spirittea te permitirá administrar una casa de baños para espíritus, resolver los problemas de criaturas sobrenaturales y conocer a los habitantes de un pequeño pueblo.

Finalmente, EVERSPACE 2 ofrece combates espaciales, exploración y botines en un shooter para un jugador. Podrás recorrer sistemas estelares llenos de secretos y peligros.

Dead by Daylight se suma a Halloween

La otra gran opción de la semana es Dead by Daylight, que estará disponible gratis para todos los miembros de Xbox del 29 de octubre al 2 de noviembre, sin necesidad de Xbox Game Pass.

La promoción coincide con el evento Haunted by Daylight, que introduce nuevas mecánicas relacionadas con el Reino del Vacío, por lo que será el mejor momento para probarlo.

Además, si quieres conservar el juego después del periodo gratuito, podrás aprovechar hasta 60% de descuento en el título base y ofertas especiales en determinados contenidos descargables hasta el 4 de noviembre.

¿Ya elegiste qué juego probarás durante este fin de semana de Halloween? ¿Prefieres enfrentarte a criaturas sobrenaturales o escapar de un asesino en Dead by Daylight? Cuéntanos en los comentarios.

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