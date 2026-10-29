Hoy más que nunca, es evidente que los temas sociales, las controversias políticas y los eventos globales que afectan a la sociedad tienen un gran impacto en la industria de los videojuegos y sus trabajadores. Y sí, muchos desarrolladores expresan su rechazo por situaciones complicadas que se viven en algunos países.

En este contexto, 2 videojuegos aclamados por la crítica dejaron de venderse en todas las consolas de XBOX. Mientras los fanáticos se preguntaban qué era lo que sucedía, los responsables de dichos títulos explicaron la razón por las que decidieron retirarlos de las plataformas de Microsoft.

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Creadores de Celesta y TowerFall se unen a los boicots en contra de XBOX y Microsoft

Hoy, 29 de octubre de 2026, algunos jugadores empezaron a notar que Celeste, considerado por muchos como uno de los mejores plataformeros de la historia, desapareció sin dejar rastro en la tienda digital de XBOX. La repentina ausencia de este juego generó preguntas.

La situación empeoró cuando inmediatamente después se descubrió que TowerFall, otro juego del mismo desarrollador, también dejó de estar disponible para su compra. Esta repentina situación generó muchas dudas, ya que ambos títulos aún se pueden adquirir con normalidad en PlayStation, PC y Nintendo Switch 2.

En una breve publicación en su cuenta personal de BlueSky, Maddy Thorson, cocreadora de Celeste, confirma que ella y su equipo decidieron suspender la venta de ambos juegos en todas las plataformas de XBOX. Según explicó, optaron por apoyar los boicots en contra de Microsoft.

Actualmente, múltiples compañías y conglomerados muestran su solidaridad a la campaña BDS, un movimiento organizado por instituciones y personalidades palestinas que tiene como objetivo presionar a Israel desde frentes económicos, culturales e institucionales.

Esta iniciativa pretende boicotear a las empresas que apoyan, de alguna u otra forma, al ejército y gobierno de Israel en medio del conflicto que afecta a cientos de personas en Palestina. Se sabe que Microsoft tiene vínculos con Israel al proporcionar sus sistemas de IA y servicios de la nube Azure Cloud.

En consecuencia, la casa de XBOX se convirtió en blanco de las recientes protestas. Por ahora, se desconoce si Maddy Thorson y el equipo de Maddy Makes Games Inc. tienen la intención de relanzar Celeste y TowerFall en las plataformas de Microsoft en un futuro próximo.

Mientras tanto, los jugadores que planeaban comprar alguno de estos títulos deberán hacerlo en PC, PlayStation o Nintendo. La buena noticia es que los usuarios que ya tienen sus copias en XBOX podrán descargarlas e instalarlas con normalidad.

Maddy Thorson deja de vender las versiones para XBOX de Celeste y TowerFall

Más compañías de videojuegos boicotean a XBOX

TowerFall debutó en 2014 y se convirtió en una obra de culto gracias a su divertido componente multijugador. Pero sin duda, el proyecto más exitoso de Maddy Thorson es Celeste, que llegó a las tiendas en 2018. Este plataformero presume calificaciones casi perfectas, pues posee un 92 en Metacritic y un índice de aprobación de 97% en Steam.

Es una pena que ambos juegos dejen de estar disponibles en XBOX One y XBOX Series X|S, y todo parece indicar que solamente regresarán cuando Microsoft retire su apoyo al ejército de Israel. Mientras tanto, los fanáticos deberán comprarlos en el resto de plataformas.

Está por verse si más compañías se unen a la campaña BDS en los próximos días. A mediados de octubre, los miembros del estudio independiente House House confirmaron que apoyan esa iniciativa, razón por la que no lanzaron Big Walk, uno de los juegos de 2026 mejor calificados hasta la fecha, en XBOX.

Otros equipos indie y empresas pequeñas se solidarizaron con el movimiento, e invitaron a los jugadores a cancelar las membresías de XBOX Game Pass en señal de protesta. Además, Arkane Studio, compañía detrás de la saga Dishonored, exigió a Microsoft que deje de respaldar tecnológicamente a las fuerzas de Israel.

Maddy Thorson se une a los boictos en contra de Microsoft y XBOX como parte de la campaña BDS

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