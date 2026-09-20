Pese a que Tokyo Game Show es un evento enfocado en videojuegos, la edición de este año ofreció muchas noticias sobre adaptaciones a la televisión o el cine. Una de las franquicias que apareció para promocionar su próximo proyecto de esta clase fue Suikoden, cuya adaptación al anime ya tiene fecha de estreno.

Como es costumbre, Konami tuvo una fuerte presencia en el evento japonés y en materia de Suikoden dejó contentos a los fans, ya que no sólo dedicaron un espacio al nuevo videojuego de la saga Suikoden STAR LEAP, sino también a Suikoden: The Anime.

Aquellos que asistieran al espacio que preparó Konami, podrían conseguir un manual del juego gachapón y una genial postal del anime, así como una botella de agua con una etiqueta conmemorativa.

El anime de Suikoden ya tiene fecha de estreno

El anuncio principal fue el relacionado a la animación, que se anunció en 2025 y que hasta esta semana se sabía que debutaría en algún momento de octubre, pero tras la participación de Konami en el evento sabemos que el primer episodio de Suikoden: The Anime se estrenará el 3 de octubre.

Desde luego, el anuncio de la fecha de estreno no se hizo solo, sino que vino acompañado de un trailer con escenas nuevas de la aventura, que, dicho sea de paso, será una adaptación de los eventos de la segunda iteración de la franquicia JRPG.

Konami perparó regalos de Suikoden para el Tokyo Game Show 2026 (imagen: Konami, LEVEL UP)

¿Dónde ver el anime de Suikoden?

De acuerdo con los detalles, el episodio inicial será de formato extendido, con una duración especial de 60 minutos. Desafortunadamente, luego los fans tendrán que ser pacientes, pues la siguiente semana no habrá un nuevo episodio, sino hasta la próxima, el martes 13 de octubre. Se espera que entonces los episodios se emitan semanalmente y que su duración sea de un anime convencional, de alrededor de 23 minutos.

Las malas noticias son que hasta el momento la fecha de estreno sólo está confirmada para Japón, en donde se transmitirá en una variedad de plataformas y, aunque hasta ahora Konami no ha ofrecido información sobre una localización para Occidente, se espera que el anime llegue a esta región por indicios como la página oficial del proyecto en inglés.

Suikoden: The Anime se estrenará el 3 de octubre, pero aún no hay fecha para Occidente (imagen: Konami)

¿De qué trata el anime de Suikoden?

Hay que recordar también que Suikoden STAR LEAP aún no está disponible fuera de Japón, aunque Konami le dedicó un espacio importante e hizo anuncios de él en Tokyo Game Show 2026.

Suikoden: The Anime es producto de una colaboración ente KONAMI animation y NBCUniversal Entertainment Japan, a continuación puedes ver una sinopsis y el más reciente trailer de la adaptación.

“La Brigada Unicornio de la superpotencia militar Highland es aniquilado en un repentino ataque nocturno en la última noche de su servicio militar. Los amigos de la infancia Riliu y Jowy prometen reunirse y se lanzan a una cascada con desesperada determinación. Arrastrados por la furiosa corriente, Riliu es rescatado por Viktor y su grupo de mercenarios, y Joey por Pilika, que vive en el Pueblo Totó. Sin embargo, llegan a territorio enemigo: la Alianza de la Ciudad-Estado de Jowston.

A pesar de sentir la calidez de la gente, los dos, creyendo que el ataque nocturno fue obra de las fuerzas aliadas, se dirigen apresuradamente a su ciudad natal, Kyaro, solo para encontrarse con soldados de su propio país. Capturados como traidores, descubren que todo fue un complot orquestado por el príncipe Luca Blight para romper la tregua con las fuerzas aliadas.

Rescatados una vez más de la ejecución por Viktor y sus compañeros, no tienen adónde ir y se dirigen a la Alianza de Jowston. Resisten el repentino avance del príncipe Luca, pero presenciar la brutal masacre ante sus ojos les hace comprender su propia impotencia. Mientras anhelan la fuerza para proteger a sus seres queridos, su guía predestinado, Leknaat, aparece ante ellos. Y los chicos se encuentran con el poder y el destino de los emblemas

¿Esperas que el anime de Suikoden llegue a Occidente? Cuéntanos en los comentarios.

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