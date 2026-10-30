La inteligencia artificial es el futuro, o al menos eso es lo que juran y perjuran las grandes compañías del sector. Por el momento, esta tecnología sólo trae problemas y dificultades debido a las grandes cantidades de recursos que necesita para funcionar y evolucionar. Y sí, esta burbuja ya provocó una escasez histórica de memorias RAM.

Es fácil creer que la falta de inventario sólo afecta al consumidor promedio, pero también es cierto que las grandes corporaciones, aquellas que ya invirtieron miles de millones en la IA, también enfrentan dificultades para hacerse con el hardware suficiente para dar soporte a sus centros de datos. El creadir de ChatGPT tiene una opinión muy polémica sobre este tema.

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Sam Altman lamenta que el público desperdicie la RAM para jugar

La IA lleva presente en la sociedad muchos años, pero es cierto que OpenAI de Sam Altman impulsó esta tecnología y la llevó al colectivo general gracias al lanzamiento de ChatGPT, una aplicación que permite a los usuarios obtener información, generar imágenes, mantener conversaciones con un asistente virtual, etcétera.

En definitiva, OpenAI desató masivamente la fiebre actual por la inteligencia artificial, la misma que ya provocó que Microsoft y otras grandes compañías invirtieran millones en la creación de centros de datos.

Debido a que esas infraestructuras de IA necesitan cantidades gigantes de memorias RAM, los principales fabricantes de hardware, como NVIDIA y Corsair, priorizan el sector de la IA debido a los mayores márgenes de beneficio. En consecuencia, hay falta de inventario y las pocas unidades que llegan a las tiendas tienen precios exorbitantes.

La situación va de mal en peor, e incluso gigantes como OpenAI enfrentan problemas para encontrar el inventario necesario. El pasado 29 de octubre de 2026, Sam Altman, director ejecutivo de la compañía, apareció como invitado en el podcast Cheeky Pint de YouTube, donde habló de la crisis y otros temas relacionados con tecnología.

Allí, el creador de ChatGPT mostró su rechazo por las computadoras de consumo, es decir, las PC que cualquier persona puede adquirir para uso personal, ya sea para trabajar o simplemente jugar. Sam Altman opina que las unidades de memorias RAM que se usam en esos equipos serían más útiles en los centros de inteligencia artificial.

“Desde una perspectiva de asignación global, la verdad es que es terrible que todo el mundo tenga una gran cantidad de la limitada oferta mundial de DRAM instalada en su ordenador y usándola solo 5% del tiempo”, comentó el director ejecutivo de OpenAI durante la entrevista.

Es cierto que Sam Altman hablaba sobre la suposición de mucha gente de que es posible ejecutar modelos IA de forma local en sus propias computadoras, lo que él considera una mala idea. Pero también es posible extrapolar sus declaraciones a la cuestión de las PC gamer y consolas de videojuegos, que requieren RAM para fabricarse.

OpenAI lamenta la escasez de memorias RAM y cree que es un desperdicio que las PC de consumo utilicen esos componentes

La IA provoca una de las peores crisis de la industria de los videojuegos

Es fácil ver por qué Sam Altman tiene y defiende esa postura. Al final del día, a OpenAI le conviene tener la mayor cantidad de centros de datos hiperescalables para desarrollar sus modelos de IA, lo que es cada vez más difícil debido a la crisis de hardware.

“Si se trata de lidiar con un entorno de suministro tan limitado, se busca maximizar la utilización de la nube. Sin embargo, la intuición de muchas personas es precisamente la opuesta”, afirmó el creador de ChatGPT.

El problema es que el ejecutivo cae en la trampa de creer que la gente compra memorias para correr sus propios sistemas de inteligencia artificial, cuando la realidad es que muchos adquieren unidades RAM para actualizar su PC y jugar videojuegos. Tampoco hay que olvidar el hecho de que casi cualquier producto electrónico de consumo usa estos componentes.

Lo cierto es que la fiebre por la IA provocó una de las peores crisis de la industria de los videojuegos. Por culpa de la escasez de componentes y la falta de hardware, el PlayStation 5 y el resto de consolas vieron aumentos de precios masivos en los últimos años, y se espera que las plataformas next-gen de Sony y Microsoft cuesten más de $1000 USD.

Las consolas de videojuegos y PC subieron de precio por culpa del auge de la inteligencia artificial

Pero cuéntanos, ¿qué opinas de las declaraciones de Sam Altman? Déjanos leerte en los comentarios.

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