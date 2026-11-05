Nikita Buyanov, director de Escape from Tarkov, presentó oficialmente el primer tráiler de jugabilidad de su próximo proyecto: Fragmentary Order, un shooter táctico de ciencia ficción que ofrecerá una experiencia de combate exigente y realista.

La presentación incluyó 14 minutos de material capturado directamente del motor gráfico, con un primer vistazo a sus escenarios, mecánicas y propuesta jugable.

El título estará ambientado en el año 2251 y llevará a los jugadores a distintos puntos del Sistema Solar, donde deberán participar en operaciones militares en un futuro en el que los conflictos armados funcionan bajo una lógica empresarial.

De acuerdo con Buyanov, el objetivo es construir un mundo que mantenga el interés de la comunidad durante muchos años, siguiendo una filosofía similar a la que ha permitido que Escape from Tarkov continúe vigente después de una década.

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Fragmentary Order apuesta por combates tácticos en el espacio

Una de las particularidades de Fragmentary Order es su planteamiento sobre la guerra. En este universo, los enfrentamientos militares se han convertido en servicios subcontratados y los jugadores participarán en ellos mediante RepEnts, clones controlados a distancia que son enviados a diferentes zonas de operaciones.

Este sistema cambia la manera de entender los combates, pues perder uno de estos cuerpos no representa necesariamente el final de una misión, sino un costo más dentro de las operaciones. La muerte se convierte en un gasto empresarial, mientras que cada enfrentamiento representa una inversión que debe calcularse cuidadosamente.

En cuanto a su jugabilidad, el proyecto apuesta por la ciencia ficción con elementos tecnológicos que buscan anticipar posibles escenarios del futuro. Sus mapas tendrán diferentes condiciones ambientales y permitirán utilizar vehículos, drones y sistemas inteligentes para cumplir objetivos.

Además, los jugadores podrán organizarse en escuadrones de hasta 4 integrantes. La planificación y la coordinación serán importantes para superar las operaciones, por lo que no bastará con reaccionar rápidamente durante los enfrentamientos: también será necesario evaluar los riesgos y aprovechar las herramientas disponibles.

El shooter tendrá un programa de acceso anticipado de pago

Nikita Buyanov también presentó Prime Batch, un programa de pruebas cerradas mediante el cual los jugadores podrán pagar para participar en el desarrollo de Fragmentary Order antes de su lanzamiento público.

A diferencia de los modelos tradicionales de acceso anticipado, esta iniciativa está dirigida a una comunidad más reducida de usuarios que quieran probar versiones experimentales, participar en sesiones técnicas y acompañar el desarrollo del proyecto. El programa tendrá dos modalidades:

Candidate ($44.99 dólares) : permitirá participar en sesiones alfa y pruebas técnicas importantes. También incluirá un distintivo especial dentro de la comunidad y un paquete exclusivo de contenido para el juego, cuyos detalles todavía no se han revelado

Founder ($79.99 dólares): ofrecerá todos los beneficios de Candidate, además de un paquete exclusivo Founder, acceso anticipado a versiones experimentales, información previa sobre la hoja de ruta del proyecto y entrada a una comunidad cerrada con comunicación directa con los desarrolladores

Los interesados también podrán conseguir descuentos a través de su posición en cor3.gg, una experiencia complementaria de tipo ARG relacionada con el universo del juego. Los beneficios obtenidos mediante este sistema podrán combinarse con los cupones que se consigan durante sus actividades.

Es importante señalar que Prime Batch estará disponible únicamente durante la etapa de desarrollo previa al lanzamiento público y no podrá adquirirse una vez que termine ese periodo.

¿Cuándo comenzarán las pruebas de Fragmentary Order?

Por ahora, los responsables del proyecto planean realizar la primera ronda de pruebas alfa cerradas antes de terminar el año. Estas sesiones estarán protegidas por un acuerdo de confidencialidad (NDA), por lo que los participantes no podrán compartir públicamente el material ni sus impresiones sin autorización.

Asimismo, el equipo prepara un nuevo episodio del podcast FragOTV, donde se espera que revele más información sobre el inicio de las pruebas, los siguientes pasos del desarrollo y los planes que tiene para el futuro de Fragmentary Order.

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