La espera para regresar a Hyrule está a punto de terminar. The Legend of Zelda: Ocarina of Time debutará oficialmente mañana, 5 de noviembre, en exclusiva para Nintendo Switch 2, pero Nintendo ya preparó una actualización para que los jugadores disfruten la aventura con algunas novedades desde el primer día.

La compañía japonesa publicó el parche versión 1.1.1, una actualización que incorpora compatibilidad con una característica que acompañará a los jugadores durante su recorrido por el reino. Aunque no se trata de una actualización con grandes cambios en la aventura, sí incluye algunos ajustes importantes antes de su lanzamiento mundial.

¿Qué incluye la actualización 1.1.1 de Zelda: Ocarina of Time?

De acuerdo con las notas oficiales publicadas por Nintendo, la principal novedad de esta actualización es la incorporación de soporte para ZELDA NOTES, una función que permitirá complementar la experiencia del remake.

Los jugadores deberán actualizar el software y seguir las instrucciones que aparecerán al iniciar el juego para configurar esta característica. De esta manera, quienes quieran aprovechar sus posibilidades podrán hacerlo desde sus primeras horas de aventura.

Por otra parte, el parche también incluye varias correcciones generales. Nintendo no especificó cuáles fueron los problemas solucionados, pero señaló que realizó diferentes ajustes para mejorar la experiencia de juego.

Estas son las notas oficiales de la versión 1.1.1, publicadas originalmente en japonés:

Se agregó compatibilidad con ZELDA NOTES. Después de actualizar el software, sigue las instrucciones que aparecerán al iniciar el juego para configurar esta función.

Se corrigieron varios problemas para mejorar la experiencia de juego.

La actualización llega justo antes del estreno, por lo que quienes tengan una copia anticipada ya pueden descargarla y preparar su partida. Para el resto de los jugadores, será una de las primeras descargas que deberán realizar cuando tengan el título en sus manos.

Zelda: Ocarina of Time ya es el juego mejor calificado de 2026

Las novedades no terminan con esta actualización. El regreso de Link también está causando una enorme impresión entre los medios especializados, pues las primeras reseñas colocaron al remake entre los lanzamientos más destacados del año.

Al momento de redactar esta nota, The Legend of Zelda: Ocarina of Time tiene una calificación promedio de 96 en Metacritic, resultado que lo convirtió en el videojuego mejor calificado de todo 2026. La recepción es especialmente destacable si consideramos que se trata de una nueva versión de una aventura que debutó originalmente en 1998.

En LEVEL UP también tuvimos la oportunidad de analizarlo y nuestra conclusión fue contundente: estamos ante una experiencia digna de uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Tanto es así que le otorgamos nuestra calificación más alta.

Si quieres conocer todos los detalles de nuestra experiencia, te invitamos a leer nuestra reseña de The Legend of Zelda: Ocarina of Time en este enlace.

¿Ya estás preparando tu regreso a Hyrule o será tu primera vez acompañando a Link en esta aventura? ¿Crees que el remake conservará el legado del clásico de Nintendo 64? Cuéntanos en los comentarios.

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