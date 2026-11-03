Los videojuegos son muy caros, así que hoy más que nunca es muy importante prestar atención a las promociones que nos permitan ahorrar dinero. Y ciertamente, no existe algo mejor que poder ampliar nuestra biblioteca con juegos gratuitos. Gracias a una iniciativa de Microsoft, será posible conseguir gratis un paquete especial que incluye más de 20 títulos de XBOX para PC.

Esta iniciativa de tiempo limitado ya está disponible, y nos permitirá conseguir sin costo adicional un total de 25 juegos de PC. Y sí, en la lista se incluyen lanzamientos muy importantes de franquicias famosas, como Halo, Gears of War, Minecraft y Call of Duty. Pero claro, hay un par de restricciones a tener en cuenta.

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XBOX celebra su 25.° aniversario con más de 20 videojuegos gratuitos

Sin duda, 2026 es muy especial para Microsoft. Recordemos que este año tuvieron lugar los festejos por el 25.° aniversario de XBOX, marca que surgió en aquel lejano 2001. Para conmemorar este hito tan importante, se pusieron en marcha múltiples campañas publicitarias y se lanzaron artículos especiales, incluida una consola con estética retro.

Si bien poco a poco nos acercamos a 2027, la fiesta aún continúa. A inicios de noviembre, la compañía estadounidense finalmente lanzó el XBOX Bundle de 25.° aniversario, un paquete de edición limitada que incluye un total de 25 videojuegos gratuitos para PC.

Lo que hace que esta promoción sea tan irresistible es que en la lista encontramos videojuegos AAA de alto perfil, como Halo: Combat Evolved Anniversary, Gears of War: Reloaded, Call of Duty: WWII, Fallout 76, Age of Empires II: Definitive Edition y un largo etcétera.

Al dar un breve vistazo en la lista, podemos notar que la mayoría de los juegos que se pueden obtener gratis a través de esta iniciativa pertenecen a estudios first-party que actualmente forman parte de los XBOX Game Studios. Una vez que se reclamen, estos títulos permanecerán para siempre en la biblioteca de la Microsoft Store.

A continuación, compartimos la lista completa de los 25 videojuegos gratuitos que están incluidos en el paquete de 25.° aniversario:

Age of Empires II: Definitive Edition

Age of Empires III: Definitive Edition

Age of Mythology: Retold

As Dusk Falls

Battletoads

BLiNX: The Time Sweeper

Call of Duty: WWII

Crimson Skies: High Road to Revenge

DOOM + DOOM II

Fallout 76

Fuzion Frenzy

Gears of War: Reloaded

Gears Tactics

Halo: Combat Evolved Anniversary

Minecraft Dungeons

Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition

Quake

Quake II

Rise of Nations: Extended Edition

The Elder Scrolls IV: Oblivion Game of the Year Edition

The Elder Scrolls Online

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

The Outer Worlds

Wolfenstein: The New Order

Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection

Esta promoción especial ya se puso en marcha, y permanecerá vigente hasta finales de este año. Pero claro, hay una serie de cuestiones a tener en cuenta antes de aprovechar esta oferta única. Y adelantamos que, tristemente, se trata de una oportunidad exclusiva para los jugadores de un país.

Jugadores de PC pueden conseguir gratis Halo, Fallout, Gears of War, Minecraft y más juegos de XBOX gracias a promoción especial

Así se pueden reclamar gratis los 25 videojuegos de XBOX en PC

Por supuesto, no podemos simplemente abrir la Microsoft Store en PC, reclamar gratis los juegos y empezar a divertirnos. Primero debemos cumplir una serie de requisitos para ser elegibles y tener la oportunidad de obtener los más de 20 títulos que forman parte de este bundle de 25.° aniversario.

De acuerdo con la sección de Términos y Condiciones del sitio web de XBOX, esta promoción es exclusiva para Estados Unidos. Esto quiere decir que los fanáticos de México y el resto de Latinoamérica, así como de otras regiones y países, no podrán canjear el paquete que da acceso a los 25 juegos de PC.

Nuestros lectores que residen en Estados Unidos deben saber que, para participar en esta promoción, es necesario comprar y activar un PC con Windows que cumpla con los requisitos entre el 2 de noviembre y el 31 de diciembre de 2026. Y claro, no todas las computadoras son válidas.

De acuerdo con la compañía, entre los dispositivos elegibles se incluyen ordenadores con Windows Home de las líneas de Microsoft y OEM participantes. La mayoría de los PC con Windows Pro están excluidos, con excepción de las computadoras que tienen una unidad NVIDIA RTX Spark.

Si se cumplen los requisitos anteriores, será posible canjear el bundle de 25.° aniversario al seguir una serie de pasos muy sencillos. Primero hay que abrir la aplicación de Microsoft Store en PC, y luego nos dirigimos a “Biblioteca”. Una vez allí, seleccionamos la opción “Incluido con el dispositivo”, buscamos el paquete y lo reclamamos.

Las licencias digitales de los 25 videojuegos se añadirán a la misma cuenta de Microsoft que se usó para activar el PC elegible, y permanecerán asociados a ese perfil para siempre. Esto significa que es posible descargar e instalar los títulos en cualquier momento una vez añadidos a la colección.

El nuevo bundle de 25.° aniversario de XBOX ofrece más de 20 videojuegos gratuitos para PC

Pero cuéntanos, ¿te gustaría que una campaña similar se lance en México y otros países de LATAM? Déjanos leerte en los comentarios.

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