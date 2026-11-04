Fortnite es el juego como servicio por excelencia, pues popularizó muchos de los conceptos contemporáneos presentes en una gran cantidad de títulos multijugador; sin embargo, en años recientes empezó a enfrentar dificultades para mantener un modelo de negocio saludable, así que comenzó a realizar cambios significativos en la experiencia.

Ahora, Epic Games acaba de anunciar otra serie de ajustes. En esta ocasión, será el programa Fortnite Crew el que recibirá una renovación muy importante. Y sí, hay buenas y malas noticias. Si bien el servicio de suscripción ofrecerá más PaVos por el mismo precio, se removerá posiblemente la ventaja más significativa de la membresía mensual.

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Fortnite Crew ofrecerá más PaVos por el mismo precio

A través de una publicación en su blog oficial, Epic Games anunció los cambios que están en camino a su programa de paga y que entrarán en vigor a principios del próximo mes. La compañía no reveló el motivo detrás de esta decisión, lo que generó cierta desconfianza entre los fanáticos del free-to-play.

Empecemos con las buenas noticias. A partir del 5 de diciembre, todos los miembros de Fortnite Crew (o Club de Fortnite como se le conoce en nuestra región), podrán conseguir al menos 1000 PaVos al mes. Esto supone un aumento con respecto a las 800 monedas que actualmente ofrece el servicio.

Además, los jugadores podrán conseguir PaVos adicionales sin costo extra si se suscriben de forma consecutiva. Los fans recibirán 1000 monedas si mantienen su membresía 2 meses, una cifra que aumentará a 1200 V-Bucks al estar suscrito entre 3 y 5 meses. Una membresía de entre 6 y 12 meses otorgará 1400 unidades, y a partir de los 12 meses será posible obtener “gratis” un total de 1600 PaVos.

Los jugadores que ya están suscritos a Fortnite Crew, recibirán el bono en función del tiempo que renovaron su membresía de forma continua. Y los usuarios que dejaron de pagar, podrán conservar su racha de suscripción más reciente si vuelven a unirse al club entre el 6 y 31 de diciembre de 2026.

Todo lo anterior es bastante positivo, sobre todo al recordar que la membresía mantendrá su precio actual de $11.99 USD al mes. Otro punto a considerar es que la suscrición aún dará acceso al Battle Pass principal, así como a los pases de Fortnite LEGO, Fortnite Festival y el Rocket Pass Premium; sin embargo, también se eliminarán algunos beneficios.

Fortnite Crew otorgará más recompensas en forma de PaVos adicionales a los jugadores que se suscriban seguido

Fornite Crew recibirá más cambios a finales de 2026

Antes de profundizar en los ajustes más controvertidos que entrarán en vigor el próximo 5 de diciembre, vale la pena destacar otro beneficio que los jugadores recibirán al suscribirse a Fortnite Crew.

Epic Games reveló que los fans que pertenezcan al club obtendrán una bonificación fija de 20% más experiencia al participar en partidas online. Lo mejor es que cualquier miembro del escuadrón también recibirá un bono máximo de 10% en sus puntos de XP, incluso si no tiene una membresía.

Ahora bien, llegó el momento de hablar en las malas noticias. La más importante es que el Fortnite Crew dejará de ofrecer skins exclusivos, los cuales eran uno de los principales incentivos para comprar la membresía. El atuendo que llegará en diciembre será el último de esta naturaleza.

Otro punto controversial es que el Pase OG también dejará de existir, al menos por ahora. Este beneficio llegará a “conclusión dramática” el próximo 5 de diciembre, lo que coincidirá con el final de la Temporada 10 del Capítulo 1. La próxima etapa de Fortnite OG se estrenará a finales de 2027, pero posiblemente ya no incluirá un Battle Pass especial.

Sin duda, esta serie de ajustes molestarán a un sector de la comunidad. Muchos jugadores creen que los cambios afectan negativamente la relación calidad-precio, mientras que otros celebraron los nuevos beneficios.

Fortnite Crew ya no tendrá skins exclusivos

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