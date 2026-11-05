A lo largo de los años, XBOX Game Pass pasó de enfocarse en la llegada de títulos AAA de terceros y lanzamientos populares a ofrecer un espacio para propuestas alternativas y en eso ha tenido éxito como un gran escaparate.

Algunos estudios encontraron en el servicio de Microsoft la mejor plataforma para hacerse visibles y no dudan en continuar la relación con la compañía de videojuegos norteamericana.

Sabemos que siempre hay expectativa por los nuevos lanzamientos de Game Pass y aunque todavía no termina 2026, ya hay noticias respecto a 2027 pues uno de los grandes estudios de la actualidad tendrá 3 títulos en el servicio.

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Los creadores de juegazos como This War of Mine, Frostpunk y The Alters garantizan 3 lanzamientos en XBOX Game Pass para 2027

Uno de los editores y desarrolladores que ha mantenido una relación estrecha con XBOX Game Pass es 11 bit Studios. La compañía polaca es responsable de algunos de los grandes juegos alternativos de la última década, de hecho el servicio de Microsoft ha tenido las entregas de Frostpunk, una de sus IP más intrigantes.

De acuerdo con información de MauroNL en X, 11 bit Studios hizo público el acuerdo que celebró con Microsoft para lanzar 3 videojuegos en su servicio de gaming XBOX Game Pass en 2027.

Aunque no se mencionan los nombres de los títulos, puede tratarse de nuevas entregas desarrolladas por ellos o por terceros, pues también funcionan como editor y se les conoce por tener buen ojo para los videojuegos que apoyan.

Asimismo, hay expectativa por la llegada de juegos ya probados como el regreso de This War of Mine, uno de los títulos de supervivencia más crudos y dramáticos de la historia.

11 bit studios have signed an agreement with Microsoft to release three more games on Game Pass in 2027.



The Polish publisher has released multiple games on Game Pass including Frostpunk 2, The Alters, Indika, Death Howl and Creatures of Ava. pic.twitter.com/VnLY3GScRR — MauroNL (@MauroNL3) November 4, 2026

¿Qué juegos ha lanzado 11 bit Studios en XBOX Game Pass?

Tal como lo mencionamos, 11 bit Studios ha sido uno de loas grandes impulsores de XBOX Game Pass y sus acuerdos con Microsoft incluyen un puñado de títulos de alta calidad que destacan en las escenas indie y AA.

Hasta ahora, los títulos de la compañía polaca que han llegado al servicio de gaming (algunos ya no están disponibles) son:

Frostpunk

This War of Mine: Final Cut

Moonlighter

Frostpunk 2

Creatures of Ava

The Alters

Death Howl

Moonlighter 2: The Endless Vault

ENTÉRATE: XBOX Game Pass recibirá 13 nuevos juegos en noviembre, incluidos un popular título multijugador y 6 estrenos de día 1 que competirán contra GTAVI

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