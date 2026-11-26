Lo que debes saber:

Nintendo está explorando diferentes maneras de llevar juegos de Nintendo DS a Nintendo Switch 2, con soluciones innovadoras para adaptar la experiencia de las 2 pantallas

Una nueva patente sugiere utilizar tanto Nintendo Switch 2 como la Nintendo Switch original para recrear el sistema de doble pantalla del DS. Una pantalla se mostraría en el televisor y la otra en la consola portátil

Este método permitiría conservar la experiencia original de los juegos, con interacción mediante controles táctiles y la posibilidad de mostrar información secundaria en la pantalla de la consola portátil

Nintendo sigue explorando distintas maneras de recuperar algunas de las experiencias más particulares de sus consolas anteriores. Con el paso de los años, la compañía ha demostrado que no tiene miedo de experimentar con nuevas formas de jugar, incluso cuando eso implica aprovechar características poco convencionales de su hardware.

Una de las plataformas que todavía tiene mucho potencial para llegar a Nintendo Switch 2 es una portátil que marcó a toda una generación: el Nintendo DS. Su catálogo tiene cientos de juegos que aprovecharon una característica que difícilmente podría reproducirse de manera tradicional en las consolas actuales.

No obstante, su llegada al servicio de suscripción plantea un desafío importante: ¿cómo adaptar los juegos que necesitan 2 pantallas a un sistema que normalmente funciona con una sola?

Nintendo patenta una solución para jugar títulos de DS con 2 consolas

Una nueva patente registrada por Nintendo ofrece una posible respuesta y muestra una alternativa bastante interesante para recuperar la experiencia de la portátil. De acuerdo con la información compartida por Retro Dodo, el documento contempla el uso conjunto de un Nintendo Switch 2 y un Nintendo Switch original para reproducir el funcionamiento de las 2 pantallas.

La propuesta consiste en utilizar el Nintendo Switch 2 conectado a su base para mostrar la pantalla superior del juego en un televisor, mientras que la pantalla de la consola original funcionaría como la pantalla inferior. De esta manera, los jugadores podrían interactuar con los elementos táctiles y consultar la información que originalmente aparecía en el panel secundario de Nintendo DS.

Cabe mencionar que la patente no confirma que Nintendo vaya a implementar esta solución en Nintendo Classics. Aún así, esta alternativa permitiría conservar una parte importante de la experiencia original sin tener que modificar por completo la manera en que funcionan los juegos.

La única mala noticia es que se necesitarían 2 consolas para poder aprovecharla.

¿Los juegos de Nintendo DS llegarán a Nintendo Classics?

Por ahora, no existe una confirmación oficial sobre la incorporación de Nintendo DS a Nintendo Classics ni sobre el método que utilizaría la compañía para adaptar sus juegos. La nueva patente tampoco garantiza que esta propuesta termine convertida en una función comercial.

Aun así, el registro demuestra que Nintendo contempla diferentes posibilidades para resolver uno de los principales obstáculos de esta plataforma.

Ahora, toca esperar si en algún momento podremos disfrutar de nueva cuenta entregas como The Legend of Zelda: Phantom Hourglass, The World Ends with You, Mario & Luigi: Bowser’s Inside Story y Hotel Dusk: Room 215, entre otros, cuyos diseños aprovecharon las características particulares de la portátil.

¿Te gustaría que Nintendo recuperara los juegos de DS mediante este sistema? ¿Estarías dispuesto a utilizar 2 consolas para disfrutar de su catálogo? Cuéntanos en los comentarios.

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