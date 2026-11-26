Lo que debes saber:

Team Cherry organizará un evento especial llamado “Cherry Time” para compartir novedades sobre Hollow Knight: Silksong y su próxima expansión

La presentación se llevará a cabo el viernes 27 de noviembre a las 9:00 AM (hora del centro de México) y podrá verse a través del canal oficial de YouTube del estudio

La expansión, titulada “Sea of Sorrow”, tendrá una temática náutica e incorporará nuevas áreas, jefes y herramientas

Sea of Sorrow será gratuita para todos los jugadores que ya tengan Hollow Knight: Silksong

Desde su lanzamiento, Hollow Knight: Silksong se convirtió en uno de los títulos independientes más comentados de la industria. La aventura protagonizada por Hornet consiguió mantener el interés de los jugadores gracias a su propuesta de exploración, combates exigentes y un mundo lleno de secretos por descubrir.

Ahora, su desarrolladora quiere aprovechar el entusiasmo de la comunidad para compartir información sobre el futuro de la franquicia. Aunque todavía existen varias incógnitas sobre el contenido que recibirá el juego, todo apunta a que en cuestión de horas tendremos noticias importantes.

Team Cherry prepara una presentación especial con novedades de Silksong

Team Cherry anunció que realizará una transmisión especial llamada Cherry Time este viernes 27 de noviembre. La presentación incluirá “un montón de anuncios emocionantes”, además de una actualización sobre Hollow Knight: Silksong – Sea of Sorrow, la primera expansión del videojuego.

La cita será a las 9:00 AM, hora del centro de México, y podrá seguirse a través del canal oficial de YouTube del estudio. Por ahora, sus responsables no detallaron cuáles serán las otras sorpresas que preparan, por lo que habrá que esperar para conocer el contenido completo de la transmisión.

La expansión es uno de los proyectos más esperados por los seguidores de Hornet. Team Cherry adelantó que esta aventura tendrá una temática náutica y llevará a la protagonista a explorar nuevas zonas, tanto en la superficie como debajo de mares afectados por la sal. También incorporará nuevos jefes, herramientas y otros contenidos para ampliar la experiencia.

Otro detalle importante es que Sea of Sorrow será gratuita para todos los jugadores que tengan una copia del título.

Aquí te dejamos el video para ver la presentación:

¿Dónde puedes jugar Hollow Knight: Silksong?

Mientras llegan las novedades de su primera expansión, vale la pena recordar que Hollow Knight: Silksong está disponible en Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

En PC se puede conseguir mediante Steam, GOG y Humble Store, además de Microsoft Store. También forma parte del catálogo de Xbox Game Pass.

La presentación de este viernes podría finalmente resolver algunas de las principales dudas sobre el contenido adicional, especialmente su fecha de lanzamiento, por lo que estaremos atentos a cualquier novedad.

¿Qué otras sorpresas tendrá preparadas Team Cherry? ¿Crees que Sea of Sorrow llegará antes de terminar 2026? Cuéntanos en los comentarios.

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