LO QUE DEBES SABER:

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI ( GTA 6 ) provocó un cambio inesperado en el comportamiento de los usuarios de Internet: el tráfico de uno de los principales sitios de contenido para adultos cayó 15.5% en Estados Unidos

Aunque la plataforma registró inicialmente un aumento de visitantes, la llegada del nuevo videojuego de Rockstar Games desvió la atención de miles de usuarios.

Las búsquedas de contenido adulto inspirado en GTA 6 aumentaron 16.19%

No hay dudas de que Grand Theft Auto VI es un fenómeno de masas y en este momento no se habla de otra cosa más que de sus logros dentro y fuera de los videojuegos. El impacto es real y para muestra se encuentran los números.

El éxito de GTA 6 es tal que fue capaz de llamar la atención en uno de los sectores de Internet más complicados: el de los sitios para adultos.

El estreno del juego de Rockstar Games se sintió en grande y ya hay pruebas de que redujo el tráfico en una de las páginas de contenido explícito más populares.

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El debut de GTA 6 fue tan exitoso que redujo el tráfico en un popular sitio para adultos

De acuerdo con un reporte de Mashable (vía GTA6.House), el estreno de GTA 6 fue un éxito rotundo al grado de que disminuyó el tráfico en PornHub, uno de los sitios más conocidos por quienes consumen ese tipo de contenido.

Según datos, en la primera hora tras el estreno de GTA 6 en PS5 y XBOX Series X|S, el tráfico en esa página de Internet cayó 15.5% en uno de sus principales mercados: Estados Unidos.

Curiosamente, el día del estreno, 19 de noviembre, PornHub registró 16.5% más de usuarios que un día promedio, pero en cuanto el contador llegó a 0 en las consolas y fue posible jugar, la atención se dirigió hacia el videojuego de Rockstar Games, por lo que se confirma un impacto sobresaliente capaz de afectar un sector de Internet que goza del interés de los usuarios como pocos.

El reporte señala que tuvieron que pasar algunos días para que PornHub regresara a sus números habituales.

El jugador puede alterar el movimiento del trasero de Lucía en GTA 6 (imagen: Rockstar Games)

Los usuarios volvieron al sitio, pero GTA 6 también reclamó su lugar ahí

Como era de esperarse, una vez que GTA 6 debutó y hubo material oficial por todas partes, los usuarios de PornHub comenzaron con una incesante búsqueda de contenido inspirado en el videojuego.

El reporte revela que la búsqueda de material inspirado en Grand Theft Auto VI aumentó 16.19% en ese sitio, además de que hubo interés en contenido específico como los clubes de striptease, Lucia y Mandy.

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