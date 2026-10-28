Nintendo celebró este 28 de octubre una nueva edición del Indie World Showcase, una presentación dedicada a los videojuegos independientes que llegarán a Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch. El evento dejó novedades para todos los gustos, desde simuladores de vida y aventuras inspiradas en el folclore japonés hasta juegos de acción, RPG y experiencias cooperativas que prometen horas de diversión con amigos.

Entre los anuncios más destacados estuvieron la fecha de lanzamiento de Witchbrook, la llegada de Sword of the Sea a la nueva consola y el estreno de varios demos gratuitos que los jugadores ya pueden buscar en la eShop.

Witchbrook, Tenjutsu y más juegos independientes llegarán a las consolas de Nintendo

Uno de los títulos que llamó la atención fue Witchbrook, un simulador de vida en el que los jugadores se convertirán en una joven bruja que deberá estudiar en Witchbrook College, hacer amistades, encontrar el amor y descubrir los secretos de la localidad costera de Mossport. El juego permitirá disfrutar sus actividades en compañía de hasta 4 personas en línea y debutará el 28 de enero de 2027.

Por su parte, Tenjutsu llevará a los jugadores a Secret Garden City, una ciudad controlada por peligrosos sindicatos criminales. Esta propuesta de combate tipo roguelike, desarrollada por el diseñador de Dead Cells, permitirá enfrentarse a distintas facciones mediante combates cuerpo a cuerpo, armas y técnicas de artes marciales. Su estreno está previsto para 2027.

Los amantes de las aventuras también podrán disfrutar Kitsune: The Journey of Adashino, una experiencia de acción en 3D inspirada en el folclore japonés. Su protagonista, una chica zorro acompañada por una rana, deberá explorar una isla misteriosa, encender santuarios y evitar a los demonios que acechan en la oscuridad. El juego llegará en la primavera de 2027.

Otro anuncio destacado fue City of None, una aventura de acción y plataformas con acertijos creada por Noel y Liam Berry. El título ofrecerá 5 sectores con escenarios, enemigos y estilos de juego distintos, y llegará a ambas consolas en 2027.

Sword of the Sea llegará mañana y habrá demos gratuitos

Una de las sorpresas con estreno más cercano es Sword of the Sea, la aventura atmosférica de Giant Squid, estudio responsable de ABZÛ y The Pathless. Los jugadores recorrerán desiertos, glaciares y mares brillantes sobre una espada flotante capaz de deslizarse por la arena y el agua. Su lanzamiento para Nintendo Switch 2 está programado para el 29 de octubre.

También se confirmó que Slime Rancher 2 llegará a la nueva consola en enero de 2027, mientras que Spirit Crossing debutará el 16 de noviembre en ambas plataformas. Este último es un simulador de vida multijugador en línea centrado en construir hogares, colaborar con otros habitantes y reparar los vínculos entre mundos.

Por otro lado, los jugadores que quieran probar algo nuevo no tendrán que esperar demasiado. Los demos gratuitos de Haunted Paws, Petal Runner, RACCOIN: Chaos Max Edition y Winds of Viridia estarán disponibles desde hoy en la eShop.

Multijugador, robos y muchas sorpresas para 2027

El evento también mostró propuestas para disfrutar en compañía. Super Battle Golf permitirá que hasta 8 jugadores compitan en partidas donde podrán utilizar armas y poderes para sabotear a sus rivales. Llegará el 25 de marzo de 2027. En cambio, Dumpster Gang propondrá controlar mapaches que roban objetos y completan misiones alocadas, con lanzamiento previsto para marzo de 2027.

Otros anuncios incluyeron R.E.P.O., un juego cooperativo de terror con escenarios generados de manera procedural que debutará en 2027, y Threads of Time, un RPG por turnos que reunirá héroes de distintas épocas en una aventura temporal prevista para el verano de 2027.

La presentación cerró su repaso con más proyectos, entre ellos Petal Runner, que llegará el 8 de marzo de 2027, y My Arms Are Longer Now, programado para el 11 de marzo del mismo año. Además, Bao Bao’s Cozy Cleaning Services estará disponible desde hoy para Nintendo Switch, mientras que TANUKI: Pon’s Summer llegará a ambas consolas el 10 de noviembre.

¿Cuál de estos juegos independientes te llamó más la atención? Cuéntanos en los comentarios.

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