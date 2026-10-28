Tanto el anime de Dragon Ball Super como el manga de Toyotaro continuaron con la tradición de presentar nuevos héroes y villanos para expandir el universo. Muchas de las incorporaciones se volvieron icónicas de inmediato: desde Jiren y Hit hasta Zamasu y Kefla; sin embargo, es cierto que también existen algunos personajes que pasaron sin pena ni gloria.

Precisamente, los fanáticos quedaron completamente sorprendidos al descubrir que uno los personajes más raros del manga oficial por fin está de vuelta después de muchos años. Debido a que es una de las figuras menos conocidas de toda la franquicia, muchas personas se preguntan si por fin tendrá su oportunidad para brillar en la serie animada.

Video relacionado: Del peor al mejor - Juegos de Dragon Ball

Toyotaro dibuja a Guaraná, uno de los personajes más raros de Dragon Ball Super

El anime de 2015 presenta una historia totalmente original y, a diferencia de lo que sucedía en la serie original de 1986, no adapta una obraajena. Por su parte, el manga dibujado y escrito por Toyotaro presenta una versión alternativa de los acontecimientos que aparecen en el show de Toei Animation.

Si bien ambas versiones de Dragon Ball Super presentan la misma narrativa, hay diferencias marcadas en la forma en que se desarrollan algunos eventos. Esa disparidad permitió que hubiera personajes que sólo aparecieran en una de las versiones.

Ese es precisamente el caso de Guaraná, que posiblemente muy pocas personas recuerdan. Se trata de un gorila antropomórfico que se caracteriza por sus mechones de cabello erizado y su gran tamaño. Está lejos de ser el personaje más popular de la franquicia debido a que su impacto en la historia es prácticamente nulo.

Guaraná es un soldado de élite del Ejército de Freezer de alto rango, y ocupó el segundo puesto al mando durante el mandato interino de Sorbet. Es por eso que lo vemos utilizar la armadura que utiliza esa armada; sin embargo, y pese a que luce muy fuerte, realmente no lo vemos pelear.

Este personaje hizo su única aparición en el capítulo 4 del volumen 1 del manga de Dragon Ball Super. Él y sus soldados exploran el espacio en búsqueda de las Esferas del Dragón, y en ese momento aparecen Champa y Vados del Universo 6. Inmediatamente después, las deidades atacan la nave y acaban con todos.

Como vemos, la aparición de Guaraná es meramente anecdótica. Aun así, Toyotaro, decidió traer de regreso a este personaje olvidado que, al menos por ahora, es exclusivo del manga.

El artista y escritor japonés, quien en su momento trabajó codo a codo con Akira Toriyama, tiene una sección especial en la que dibuja personajes de la franquicia. Por lo general son figuras que aún no aparecen ni en el manga ni en el anime de Dragon Ball Super. Este mes fue el turno de Guaraná.

“Guaraná es un personaje original del manga que introduje en el manga de Dragon Ball Super después del arco de Bills. Como se supone que es un personaje más fuerte que Shisami, opté por un personaje de gorila de aspecto rudo”, escribió Toyotaro en el sitio web oficial de la franquicia.

Guaraná aparece en el episodio 4 del manga oficial de Dragon Ball Super

Fanáticos creen que Guaraná podría aparecer en Dragon Ball Super: Beerus

Esa secuencia del capítulo 4 del manga de Dragon Ball Super es la única vez en la que vemos a Guaraná, quien pasó completamente desapercibido. Ahora que Toyotaro lo trajo de vuelta gracias a su ilustración especial, muchos fanáticos se preguntan si es una pista de lo que está por venir.

Una cantidad considerable de fans creen que Guaraná podría hacer su debut en el anime de Toei Animation gracias a Dragon Ball Super: Beerus, un remake de la serie original de 2015. Debido a que tiene una participación mínima, su aparición no tendría un impacto significativo en la historia.

Y sí, existen posibilidades reales de que este soldado de las Fuerzas Especiales de Freezer aparezca en el show animado.

Dragon Ball Super: Beerus readapta el anime de Toei Animation, pero el primer episodio demostró que también puede tomar elementos del manga. Hablamos del entrenamiento mental de Goku, quien se imagina que se enfrenta a Majin Buu, Freezer y Cell. Esa secuencia era exclusiva del cómic de Toyotaro, y por fin tuvo una adaptación animada.

Eso sí, un actor de voz confirmó que no grabó nuevas líneas de diálogo. Sólo el tiempo dirá si Guaraná aparecerá en la serie animada. Su breve aparición en el manga ocurre justo después del arco de Bills y antes de los eventos de la Resurrección de Freezer.

Toyotaro realizó un dibujo especial de Guaraná, un personaje exclusivo del manga de Dragon Ball Super

También vale la pena destacar que Dragon Ball: Sparking! ZERO, el llamado Budokai Tenkaichi 4, también prepara el lanzamiento de una nueva ronda de contenido adicional. Sería interesante que este guerrero apareciera como un personaje DLC.

Por ahora, se desconoce si el manga regresará con nuevos episodios debido a que la franquicia se saltará por completo la Jump Fesa 2027.

Pero cuéntanos, ¿te gustaría que Guaraná y otros personajes olvidados aparezcan en el anime? Déjanos leerte en los comentarios.

Encontrarás más información sobre Dragon Ball Super: Beerus si das clic aquí.

Video relacionado: Los personajes más extraños que deberían estar en Dragon Ball: Sparking Zero!

Fuente