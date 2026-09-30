La aplicación de Nintendo Switch Online podría estar preparando una novedad que, de concretarse, sería interesante para los suscriptores.

Un reciente datamine encontró referencias a un sistema de regalos relacionados con eventos, aunque por ahora no hay información oficial sobre su funcionamiento.

Un nuevo sistema aparece en los archivos

El hallazgo fue compartido por el usuario Idocode01 en X, quien revisó los archivos de una actualización reciente de la aplicación de Nintendo Switch Online y, entre los elementos descubiertos, hay referencias a un sistema identificado como “Event Gifts”.

De acuerdo con la información encontrada, podrían existir varios eventos de regalos activos al mismo tiempo. Además, cada uno tendría sus propios videos, miniaturas y otros elementos asociados, lo que apunta a que Nintendo estaría preparando una infraestructura para gestionar diferentes campañas.

La actualización también incluye una animación de carga relacionada con el sistema y un sonido que se reproduciría al recibir un regalo.

Por supuesto, todavía no sabemos qué tipo de recompensas entregaría Nintendo. Podrían ser elementos digitales, contenido relacionado con juegos, artículos para los perfiles de los usuarios o incluso algún otro tipo de beneficio. Por ahora, cualquier posibilidad es solamente especulación.

Nintendo ya experimentó con eventos de este tipo

La idea tampoco sería completamente nueva para Nintendo Switch Online. Durante 2026, el servicio organizó el evento DK Challenge, que permitió a los usuarios de Nintendo Switch 2 conseguir tarjetas coleccionables digitales al completar diferentes retos relacionados con Donkey Kong.

De hecho, Nintendo anunció posteriormente una recompensa física para quienes completaron todos los desafíos: un paquete de 39 tarjetas coleccionables con su estuche, aunque esta promoción está limitada a jugadores elegibles de Estados Unidos.

Esto hace especialmente interesante el supuesto sistema de regalos. No sabemos si tendrá alguna relación con este tipo de eventos, pero demuestra que Nintendo Switch Online ya está utilizando actividades temporales para ofrecer recompensas adicionales.

¿Llegarían estos regalos a México?

Aquí hay una duda importante para los jugadores de nuestra región. Un sistema de este tipo seguramente tendría que considerar diferentes tipos de recompensas y restricciones dependiendo del país.

Actualmente, los puntos de platino de My Nintendo pueden utilizarse para conseguir recompensas digitales y, en los mercados donde está disponible, artículos físicos coleccionables.

Por eso, si los supuestos “Event Gifts” incluyen recompensas físicas, probablemente sean otro exclusivo más de Estados Unidos y Canadá, mientras que todos los fans en México y otros países de Latinoamérica se quedarían con las ganas (otra vez).

Por ahora toca esperar para descubrir qué prepara Nintendo y si esta función realmente llegará al público de todas las regiones.

¿Te gustaría que los regalos fueran objetos dentro de los juegos o prefieres recompensas físicas? ¿Crees que Nintendo debería hacer este tipo de eventos disponibles también en Latinoamérica? Cuéntanos en los comentarios.

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