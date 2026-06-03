Ya lo hemos dicho, pero hoy es más evidente: 2026 se perfila para ser un excelente año para el gaming. En los primeros 6 meses debutaron títulos que pueden ser candidatos al GOTY, y la segunda mitad también estará retacada de estrenos importantes. Pero llama la atención que muchos de los próximos lanzamientos llearán con apenas días de diferencia.

Tan sólo en el State of Play de principios de esta semana se confirmaron 9 títulos que debutarán entre septiembre y octubre. Esto no es casualidad, pues todo parece indicar que las compañías están desesperadas por evitar a toda costa el que fácilmente es el proyecto más importante de la década: Grand Theft Auto VI.

El esperado título de Rockstar Games iba a debutar en el otoño de 2025, pero sufrió un retraso que movió su fecha de lanzamiento hasta mayo de 2026. Desafortunadamente para los fans, hubo otro cambio de planes y ahora el debut está previsto para el 19 de noviembre.

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Las compañías le tienen miedo a GTA VI y quieren alejarse de él

La editora Take-Two Interactive ya dejó muy claro que Grand Theft Auto VI llegará a las tiendas en el penúltimo mes del año, y todo parece indicar que no habrá más retrasos. Esto inevitablemente obliga al resto de compañías a planear alrededor del juego de mundo abierto, lo que fue evidente en el State of Play.

La mayoría de los proyectos que hicieron acto de presencia en la transmisión del 2 de junio evitaron noviembre a toda costa, y en su lugar confirmaron su debut para septiembre u octubre. Los pocos títulos que no se lanzarán en dichos meses se saltarán por completo el año y se estrenarán directamente en 2027.

Esta avalancha de juegos comenzará con Marvel’s Wolverine, cuyo debut está previsto para el 15 de septiembre. Poco después, el 22 de septiembre, se lanzará el port para consolas de Dune: Awekening. Por si lo anterior fuese poco, Control Resonant y Silent Hill: Townfall llegarán a las tiendas el mismo día: 24 de septiembre.

Onimusha: Way of the Sword se lanzará el 25 de septiembre, mientras que el acceso anticipado de Ace Combat 8: Wings of Theve comenzará el 29 de septiembre. Octubre también arrancará con fuerza, pues en el primer día del mes debutarán Rayman Legends Retold y Dynasty Warrios.

En el State of Play no hubo ni un solo lanzamiento previsto para noviembre, lo que demuestra una vez más que la industria le teme a GTA VI e intentará evitar competir contra dicho titán. El problema, por supuesto, es que septiembre y octubre se convirtió en una batalla campal con un montón de estrenos amontonados que lucharán por el tiempo de los jugadores.

Control Resonant y Silent Hill: Townfall se lanzarán el mismo día y cometirán entre sí

¿Cuáles son todos los estrenos confirmados para septiembre y octubre de 2026?

Lo más alarmante es que la lista anterior solamente incluye los títulos que aparecieron en la presentación de PlayStation de esta semana, pues otros títulos confirmaron previamente que también debutarán durante septiembre y octubre. Algunos de los proyectos destacados son Star Wras: Galactic Racer y Call of Duty: Modern Warfare 4.

Y sí, hay que tener en cuenta que el listado posiblemente crecerá en los próximos días. El Summer Game Fest 2026 se llevará a cabo el 5 de junio, y es factible que más juegos confirmen su debut para el otoño de este año. De igual forma, el Xbox Games Showcase de este domingo también mostrará más títulos que podrían unirse a la fiesta.

Con esto en mente, es probable que algunos de estos juegos tiren la toalla y se retrasen hasta 2027 en un intento de alejarse lo máximo posible de la avalancha de estrenos de la segunda mitad del año.

Septiembre y octubre estará lleno de lanzamientos por culpa de GTA VI

Esta es la lista de los juegos que debutarán entre septiembre y octubre de 2026:

Halloween: The Game ― 8 de septiembre

The Blood of Dawnwalker ― 9 de septiembre

Marvel’s Wolverine ― 15 de septiembre

Warhammer 40,000: Dawn of War IV ― 17 de septiembre

Dune Awakening ― 22 de septiembre

Control Resonant ― 24 de septiembre

Silent Hill: Townfall ― 24 de septiembre

Onimusha: Way of the Sword ― 25 de septiembre

Rayman Legends Retold ― 1 de octubre

Dynasty Warriors ― 1 de octubre

Ace Combat 8: Wings of Theve ― 2 de octubre (acceso anticipado inicia el 29 de septiembre)

Star Wars: Galactic Racer ― 6 de octubre

Planet Zoo 2 ― 13 de octubre

Call of Duty: Modern Warfare 4 ― 23 de octubre

No Rest for the Wicked ― Octubre

Pero dinos, ¿cuáles juegos crees que tendrán éxito? Déjanos leerte en los comentarios.

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