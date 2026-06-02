Gran Theft Auto VI no sólo tiene en vilo a la industria de los videojuegos, pues el sector financiero y el mundo de las inversiones también tiene la mirada puesta en el esperado juego de Rockstar Games y Take-Two Interactive. A meses del estreno del título, Piper Sandler —banco de inversión y firma de análisis— dio sus pronósticos y son muy positivos.

La institución financiera confía tanto en el estreno de GTA VI que hizo una recomendación a los inversionistas: comprar acciones de Take-Two Interactive antes del estreno. Esto debido a que, según las proyecciones, su valor aumentará por encima de los niveles esperados por el enorme impacto que tendrá el juego.

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Banco pronostica que el valor de las acciones de Take-Two se disparará por GTA VI

Analistas y firmas coinciden en que GTA VI romperá el mercado y será un éxito comercial garantizado. El título de Rockstar es uno de los más esperados de la historia, así que las expectativas son enormes, al igual que la emoción de los inversionistas.

Piper Sandler ve en Take-Two Interactive una de las últimas distribuidoras de videojuegos con gran capitalización que quedan en el mercado. En su más reciente informe, el banco hizo una recomendación a los inversionistas que tienen la mirada puesta en la industria de los videojuegos: comprar acciones de la empresa matriz de Rockstar Games.

La firma de análisis hizo una recomendación de sobreponderar, pues espera que las acciones de la empresa tenga un desempeño por encima de lo esperado, en comparación con el promedio y otras acciones de la industria. Piper Sandler apunta a un precio objetivo de $280 USD, que es su estimación de cuánto cree que podría valer las acciones del estudios en los próximos 12 meses.

La institución cree que la espera de más de una década por GTA VI y toda la emoción que hay en torno a su lanzamiento jugarán a favor de Take-Two, con un potencial de crecimiento bastante positivos. Analistas esperan un crecimiento en sus ingresos de al menos 26%, con una racha positiva que se extenderá gracias a GTA Online.

Take-Two y GTA VI son una apuesta segura para los inversionistas, según Piper Sandler

Así pues, Take-Two es por ahora una apuesta segura para el sector financiero. Se espera que GTA VI sea uno de los lanzamientos más grandes de toda la industria del entretenimiento. El objetivo es que se conviertan en la próxima mina de oro para Rockstar y en su principal fuente de ingresos durante la próxima década.

No está de sobra recalcar que la recomendación de la firma no garantiza que las acciones de Take-Two vayan a incrementar exponencialmente su valor. Por más que parezca una apuesta segura, el reporte está basado en proyecciones.

Analistas esperan que el juego de Rockstar venda millones de copias en tiempo récord

La postura de Piper Sandler se respalda en los pronósticos de diversos analistas. La firma Morgan Stanley espera que GTA VI se convierta en un éxito millonario durante sus primeros meses y que supere los récords de ventas de anteriores entregas de la franquicia.

Matthew Cost, miembro de la firma, cree que GTA VI venderá cerca de 40 millones de copias en sus primeros 4 meses, que coincidirán con el final del presente año fiscal. Si sus pronósticos son precisos, entonces el título de Rockstar vendería un aproximado de 10 millones de copias al mes, algo que sólo GTA puede conseguir.

“Seguimos creyendo que Take-Two Interactive se mantiene en una posición excepcionalmente buena de cara a uno de los mayores lanzamientos de entretenimiento de la historia, con un importante potencial de apalancamiento operativo si GTA VI supera nuestras previsiones actuales de unos 40 millones de unidades vendidas en el año fiscal 2027″, explicó el analista.

Analistas son muy positivos con los pronósticos de ventas de Grand Theft Auto VI

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