Pokémon Pokopia sigue conquistando a los jugadores con su propuesta de construcción y exploración protagonizada por Ditto. Ahora, el exclusivo de Nintendo Switch 2 acaba de confirmar el día en el que recibirá nuevo contenido.

Los desarrolladores de la entrega de Pokémon confirmaron que Bubbly Basin, el primer capítulo del Expansion Pass, estará disponible en cuestión de días. Además, revelaron nuevos detalles sobre lo que ofrecerá esta aventura submarina y recordaron que antes llegará una importante actualización gratuita que ampliará las posibilidades de exploración.

Bubbly Basin llegará a Pokémon Pokopia el próximo 5 de agosto

La primera parte del Expansion Pass de Pokémon Pokopia, conocida como Bubbly Basin, debutará el próximo 5 de agosto. Este contenido llevará a los jugadores a una ciudad ubicada bajo el océano, donde podrán descubrir una nueva zona repleta de actividades y secretos.

Entre las principales novedades del contenido destaca la posibilidad de encontrar Pokémon que habitan en las profundidades del mar. También será posible conseguir muebles inspirados en el fondo oceánico para personalizar el hogar y desbloquear nuevos atuendos para el buen Ditto.

Cabe mencionar que el Expansion Pass continuará creciendo en los próximos meses. La segunda parte llegará a finales de 2026 con más contenido inédito, mientras que la tercera está prevista para 2027 e incorporará otra nueva ciudad para seguir ampliando el mundo del juego.

Pokémon Pokopia – Expansion Pass Part 1: Bubbly Basin releases August 5 pic.twitter.com/vEP1RLzLBP — Nintendeal (@Nintendeal) July 28, 2026

La actualización 2.0 permitirá explorar el fondo del mar por primera vez

Antes del lanzamiento de Bubbly Basin, Pokémon Pokopia recibirá una actualización gratuita.

Su principal novedad será el movimiento Dive, que permitirá a Ditto sumergirse y explorar escenarios submarinos por primera vez. Además, esta habilidad abrirá nuevas rutas, zonas ocultas y oportunidades para descubrir más recursos antes de la llegada del DLC.

Te recordamos que Pokémon Pokopia ofrece un mundo donde un peculiar Ditto utiliza sus habilidades de transformación y construcción para restaurar su entorno junto a otros Pokémon.

A lo largo de la aventura es posible construir casas, decorar el mundo, cultivar jardines y crear un paraíso para los Pokémon que se unan a la comunidad.

¿Planeas regresar a Pokémon Pokopia con este nuevo DLC? ¿Qué tipo de Pokémon submarinos te gustaría encontrar? Cuéntanos en los comentarios.

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