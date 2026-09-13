Gears of War: E-Day se perfila para ser uno de los estrenos más importantes de octubre, pues pretende ser el regreso triunfal de la franquicia de The Coalition tras años de ausencia. Los fanáticos de México y Latinoamérica están particularmente emocionados por esto lanzamiento, pues para nadie es secreto que la serie es muy popular en nuestra región.

Sin duda, gran parte de la prominencia de la saga de Microsoft en LATAM se debe al excelente doblaje latino. Al final del día, las aventuras de Marcus Fénix y el Escuadrón Delta fueron de las primeras en presentar voces en nuestro idioma a principios de la generación del XBOX 360.

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Gears of War: E-Day confirma el regreso de las voces originales para el doblaje latino

La nueva entrega de la saga de The Coalition y XBOX se dejó ver por primera vez en junio de 2024. El adelanto confirmó que estamos ante una precuela que se ambienta antes de los eventos del primer título, por lo que Marcus Fénix, Dominic “Dom” Santiago y otros personajes clásicos volverán a hacer acto de presencia y tendrán un rol clave de la historia principal.

Tras la presentación de Gears of War: E-Day, XBOX Game Studios confirmó a través de la página oficial de Steam que el juego tendrá doblaje latino en México y el resto de Latinoamérica; sin embargo, se desconocía si Sebastían Llapur y otros actores que participaron en entregas previas regresarían en sus papeles originales.

Ya conocemos la respuesta a esa pregunta, y hay excelentes noticias para los fans nostálgicos que crecieron con esta saga de acción.

Durante el fin de semana, XBOX México finalmente compartió el primer avance oficial de Gears of War: E-Day con voces al español latinoamericano. El adelanto confirma que Sebastían Llapur volverá a dar vida a Marcus Fénix en la precuela, y al instante se nota que el actor oriundo de Argentina le dio un tono más joven al personaje para adaptarse al contexto narrativo.

En otro momento del trailer oficial de la nueva entrega, podemos escuchar a Dominic Santiago. Y sí, los fanáticos de los títulos previos estarán muy contentos de saber que el actor mexicano Ricardo Tejedo vuelve a prestar su voz a Dom. El avance también permite escuchar a la actriz Lourdes Arruti, aunque su papel todavía es desconocido.

Es probable que XBOX México comparta más trailers que permitan escuchar al resto de los actores que conformarán el reparto del doblaje latino de Gears of War: E-Day en las próximas semanas.

Sebastían Llapur y Ricardo Tejedo regresarán como Marcus Fénix y Dom Santiago en el doblaje latino de Gears of War: E-Day

La reacción de la comunidad fue bastante positiva, con fanáticos que destacan lo nostálgico que resulta volver a escuchar a los maestros Sebastían Llapur y Ricardo Tejedo una vez más en sus respectivos personajes. Ambos actores son fanáticos de la franquicia, y ya habían expresado su interés por participar en el proyecto.

Gears of War: E-Day estará en el evento Triplemanía 34 de CDMX

Microsoft está consciente de que la saga es tremendamente popular en México, por lo que muy pronto llevará la más reciente entrega a un gran evento deportivo que tendrá lugar en la capital del país.

Hablamos de Triplemanía 34, la más reciente edición del megaevento de lucha libre en la que se darán cita grandes figuras como Dominik Mystero, Psycho Clown y más. La primera noche se llevó a cabo el 11 de septiembre de 2026 en la ciudad de Las Vegas, donde el enfrentamiento entre Rey Mysterio y Omos se robó todos los reflectores.

Ahora, la acción se trasladará hasta la Ciudad de México este domingo 13 de septiembre de 2026 a punta de 6:45 PM, hora centro del país. La cuenta oficial de XBOX para nuestra región reafirma que Gears of War: E-Day será un patrocinador oficial, por lo que seguramente veremos publicidad del título en el cuadrilátero y otras instancias.

Y claro, cabe la posibilidad de que el videojuego de XBOX reaparezca con un nuevo avance o que los luchadores hagan cosplay de algunos de los personajes, tal como ya sucedió en otros eventos similares.

Si bien está por verse si la nueva entrega cumple con las expectativas de los fans, al menos su Beta abierta fue muy popular en PC y rompió récord de la franquicia en Steam. Además, los desarrolladores confirmaron que el modo multijugador no tendrá elementos de juego como servicio para evitar el FOMO.

Gears of War: E-Day estará presente en Triplemanía 34 en la Ciudad de México

Pero cuéntanos, ¿qué opinas del doblaje latino? ¿Te gusta que Sebastían Llapur y Ricardo Tejedo estén de regreso? Déjanos leerte en los comentarios.

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