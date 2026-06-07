El XBOX Games Showcase cerró con otro anuncio importante, tanto por el título del que se trata, como por su situación de disponibilidad.

Lo anterior significa que, tal como la marca la nueva estrategia de la marca a cargo de Asha Sharma, las exclusividades están de regreso.

El nuevo título de inXile Entertainment será exclusivo de Xbox Series X|S en consolas y hoy mostró su primer avance.

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Clockwork Revolution será exclusivo de XBOX en consolas

Clockwork Revolution será exclusivo de XBOX en consolas y ya tiene ventana de lanzamiento

El evento de XBOX terminó con una revelación importante pues una de las nuevas franquicias de XBOX Game Studios tendrá exclusividad en consola.

Se trata de Clockwork Revolution, el nuevo RPG de acción en primera persona de inXile Entertainment.

Durante la presentación, se mostró su jugabilidad y el avance en el proceso de desarrollo.

También se mostró el diseño de arte, de los personajes y su concepto influenciado en el género Steampunk.

Por otra parte, inXile reveló que Clockwork Revolution debutará en algún momento de 2027. Asimismo, el estudio reveló que será una exclusiva de consola para XBOX.

Esto significa que solo se podrá jugar en Xbox Series X|S, en el ecosistema de gaming de Microsoft y en Steam.

Al ser un título de XBOX Game Studios, también estará disponible en día 1 en XBOX Game Pass.

¿Qué es Clockwork Revolution?

Clockwork Revolution es un RPG de acción en primera persona desarrollado por inXile Entertainment que mezcla viajes en el tiempo con una estética steampunk llena de máquinas, inventos y ciudades victorianas futuristas.

La historia se desarrolla en Avalon, una ciudad donde una poderosa figura ha manipulado el pasado para controlar cómo viven las personas en el presente. El jugador descubre un dispositivo que permite regresar en el tiempo y cambiar eventos importantes, alterando así el futuro y las consecuencias de la aventura.

El juego apuesta por decisiones que realmente modifican el mundo, algo que se refleja en personajes, misiones y hasta en la apariencia de la ciudad.

Además de los combates con armas y habilidades especiales, Clockwork Revolution ofrece una experiencia narrativa profunda, con mucho énfasis en la libertad del jugador y en cómo cada cambio temporal afecta la historia.

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