Grand Theft Auto VI tiene todo lo necesario para ser uno de los lanzamientos más grandes e importantes de la década, y quizás de toda la historia. Muchos jugadores ya están listos para darle la bienvenida en noviembre, mientras que otros cayeron en cuenta de que necesitaban una consola next-gen para disfrutarlo.

Parece que un sector considerable de la comunidad se mostraba cauteloso, pero la percepción cambió para bien tras el evento oficial de Netflix. Y es que, de acuerdo con un nuevo reporte, las ventas de PlayStation 5 y XBOX Series X|S aumentaron considerablemente tras la publicación del más reciente trailer oficial del juego.

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Ventas de consolas PS5 y XBOX aumentan más de 30% gracias a GTA VI

Justo como se prometió, Rockstar Games y Take-Two Interactive compartieron el último adelanto de GTA VI el pasado jueves 27 de agosto. El video de casi 30 minutos se compartió primero en exclusiva a través de Netflix, y posteriormente se publicó en YouTube. Esta curiosa estrategia de marketing dio mucho de qué hablar, pero fue un éxito en plataformas de streaming.

Más importante aún, la presentación oficial cumplió su cometido: elevar el entusiasmo por la nueva entrega de la franquicia. Precisamente, un nuevo reporte revela que muchas personas decidieron comprar una consola de actual generación para jugar el próximo título de mundo abierto.

Hoy, el sitio The Game Business compartió un artículo que recoge las estadísticas de Nielsen IQ. De acuerdo con el informe, las ventas de PlayStation 5 en Reino Unido aumentaron 33% durante la semana pasada, mientras que las de XBOX Series X|S se dispararon hasta 34%.

Este incremento comercial coincidió con el más reciente avance oficial de Grand Theft Auto VI, por lo que es fácil asumir que el evento dedicado al sandbox de Rockstar Games motivó a muchos jugadores a comprar alguna de las consolas de Sony o Microsoft. Recordemos que el adelanto permitió ver por primera vez el mundo abierto, nuevas secuencias narrativas y algunas de las novedades jugables.

Según el reporte, la presentación de GTA VI provocó que las consolas de videojuegos se agotaran en múltiples tiendas en todo el mundo. Hace algunos días platicamos que había escasez de PS5 Pro en Estados Unidos, y ahora se confirmó que una situación similar se observa en Reino Unido.

Emoción por Grand Theft Auto VI provoca escasez de consolas XBOX y PlayStation en todo el mundo

La crisis de consolas continúa, a pesar del éxito de Grand Theft Auto VI

En meses recientes, las ventas del hardware de Microsoft y Sony se estancaron debido a los constantes aumentos de precio, provocados por la crisis de componentes. Es fácil asumir que los fabricantes están felices de que el videojuego de mundo abierto permitiera un repunte; sin embargo, la situación aún está lejos de ser ideal.

El PS5 es actualmente 67% más caro en comparación con el lanzamiento, mientras que el XBOX Series X es 50% más costoso. Así pues, el analista Ronan Patrick de Newzoo advirtió que cualquier aumento en las ventas de consolas como resultado de Grand Theft Auto VI podría no ser tan significativo como se esperaba.

“Prevemos, gracias a [GTA] y Call of Duty], un repunte en la base de usuarios, pero nada especialmente significativo. Sin embargo, quizás algunos de los temores en lo que respecta al software sean exagerados”, comentó el experto.

Grand Theft Auto VI se perfila para ser un enorme éxito comercial, aunque Strauss Zelnick, jefe de Take-Two Interactive, afirma que aún es demasiado pronto para cantar victoria. Eso sí, el directivo señaló que ya se registraron preventas récord, de las cuales la mayoría corresponden a la edición más costosa de $100 USD.

De acuerdo con un informe de Sensor Tower, las reservas del título de mundo abierto vieron un crecimiento de 572% entre el 27 y 28 de agosto en comparación con el promedio de los últimos 30 días, todo gracias al más reciente avance. Al respecto, el adelanto fue visto más de 30 millones de veces en Netflix.

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Pero cuéntanos, ¿fuiste uno de los jugadores que compró la consola tras ver el más reciente trailer? Déjanos leerte en los comentarios.

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