Luego de varios aumentos de precio, las consolas de videojuegos ahora son un auténtico lujo. Debido a esto, un reciente anuncio de PlayStation sorprendió a todos: la compañía lanzará un nuevo PS5 económico. Esa no es la única sorpresa, pues la consola debutará el mismo día que Grand Theft Auto VI, el esperado título de Rockstar Games.

Parece la oportunidad ideal para adquirir una consola y disfrutar la nueva entrega de la franquicia sin gastar demasiado. Sin embargo, no todas son buenas noticias ya que el PS5 barato no estará disponible para todos los jugadores, pues será exclusivo de una región.

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Así es el PS5 Midnight Black que debutará junto con GTA VI, ¿cuánto costará?

La popularidad de GTA VI es enorme y ha provocado que las ventas de consolas se disparen a nivel mundial. Esto generó escasez de PS5 en algunas regiones, lo que ha obligado a Sony a poner nuevos requisitos para poder adquirir una de sus consolas. Ante esto, la compañía japonesa decidió anunciar un nuevo modelo de PS5 que será económico.

Se trata del PS5 Midnight Black que, como su nombre lo indica, es totalmente negro. La consola es digital e incluye un DualSense del mismo color que combina a la perfección, y que es ideal para quienes no quieren la versión blanca de la consola.

Este nuevo modelo de PS5 debutará en una fecha muy especial: el próximo 19 de noviembre. Esto significa que los jugadores podrán adquirirla junto con GTA VI, el juego más esperado de la recta final del año. Sin duda, lo más llamativo del PS5 Midnight Black es su precio.

Actualmente, un PS5 estándar digital se vende por $599 USD, esto luego de los aumentos que Sony anunció en marzo de este año. El nuevo modelo de la consola costará sólo el equivalente a $380 USD, un precio bastante llamativo para esta época donde las consola son cada vez más costosas.

Vale la pena recordar que los precios de la tecnología de consumo se ha disparado a las nubes por culpa de varios factores, como la crisis de memoria, la escasez de componentes, los aranceles y la inflación. El panorama es poco positivo, pues se esperan más aumentos en el precio de las consolas para 2027.

Por ello, el PS5 Midnight Black es una opción muy atractiva para quienes aún no tienen un sistema para disfrutar GTA VI. La mala noticia es que tendrá una distribución limitada y no llegará a todas las regiones.

El PlayStation 5 Midnight Black llegará a las tiendas el mismo día que GTA VI

El nuevo PS5 económico llegará sólo a esta región

Desafortunadamente, Sony sólo confirmó el lanzamiento del nuevo PS5 económico en un país: Japón. El sistema se venderá oficialmente por ¥55.000 JPY, que equivalen a los $380 USD mencionados. Importarlo parece una excelente opción por su precio reducido, pero hay un problema.

El PS5 Midnight Black se basa en la versión exclusiva de la consola que Sony lanzó en Japón. Esto significa que tiene bloque regional y que su idioma no se puede cambiar, así que sólo es posible usarlo en japonés. Además, únicamente funciona con cuentas japonesas de PlayStation Network.

Es poco probable que un PS5 de dicho precio se lance a nivel mundial. Incluso, hay pocas probabilidades de ver el mismo modelo con una versión internacional del sistema, pues ya existen las cubiertas Midnight Black que se venden por separado.

Japón tiene un modelo exclusivo de PS5 que es más barato

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