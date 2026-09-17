Es justo decir que PlayStation está lejos de vivir su mejor momento en cuestión mediática, pues en meses recientes se ganó a pulso el rechazo de la comunidad debido a múltiples decisiones controvertidas. Es por eso que una aparente eliminación de juegos en PC generó pánico entre los fanáticos.

De acuerdo con los informes, 2 juegos famosos de Sony dejaron de estar disponibles sin previo aviso en Steam. Esto significa que los nuevos jugadores no pueden comprarlos, aunque por el momento se trata de un problema que únicamente afecta a los usuarios de una región. Además, la compañía japonesa ya dio la cara y habló sobre lo sucedido.

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Helldivers 2 y Horizon Forbidden West dejen de venderse en Steam

El miércoles 16 de septiembre de 2026, los jugadores empezaron a percatarse de que un par de videojuegos publicados por Sony Interactive Entertaniment desaparecieron de la plataforma de Valve. La supuesta eliminación se dio de forma inesperada y discreta, y los nuevos jugadores sólo se dieron cuenta al intentar comprar alguno de esos títulos.

Entre los juegos afectados encontramos a Helldivers 2, el querido título multijugador de Arrowhead Game Studios; y Horizon Forbidden West, la segunda entrega de la saga de ciencia ficción creada por Guerrilla Games. Se trata de los únicos videojuegos confirmados hasta la fecha, pues experiencias como Marvel’s Spider-Man, Returnal y God of War siguen disponibles con normalidad.

Tanto la experiencia online como la aventura de mundo abierto no se pueden comprar en Steam debido a que al visitar sus fichas en la tienda aparecerá un mensaje de error, aunque los jugadores que los adquirieron previamente todavía pueden descargarlos desde su biblioteca sin mayores inconvenientes.

Es importante puntualizar que esta situación únicamente se vive en Reino Unido, y se desconoce si otros países experimentan problemas similares. Acabamos de revisar y podemos confirmar que Helldivers 2 y Horizon Forbidden West aún se pueden comprar en Steam desde México.

Debido al historial cada vez más extenso de malas decisiones de PlayStation, muchos fanáticos empezaron a esperar lo peor y especularon que Sony retiró deliberadamente y de forma discreta esos juegos de la plataforma de Valve; sin embargo, la compañía informó que se trata de un error.

En un comunicado para el portal VGC, Sony Interactive Entertainment reveló que ya trabaja activamente para solucionar el inconveniente y garantizar que los juegos afectados regresen a Steam lo antes posible. La compañía sólo hizo mención a Reino Unido, lo que parece confirmar que esta falla sólo afecta a los fans de aquella región.

“Estamos conscientes de un problema que afecta a la disponibilidad de algunos títulos en Steam en el Reino Unido. Trabajamos con Valve para solucionarlo. Pedimos disculpas por las molestias”, comentó la casa de PlayStation.

Helldivers 2 y Horizon Forbidden West desaparecieron de Steam en Reino Unido, pero todo se trata de un simple error

PlayStation dejará de lanzar juegos en PC

Parece que tanto Helldivers 2 como Horizon Forbidden West siguen sin estar disponibles en la tienda de PC, pero con un poco de suerte eso cambiará pronto. De cualquier forma, la declaración de Sony Interactive Entertananiment debería tranquilizar a los fanáticos de Reino Unido.

No podemos culpar a los jugadores por pensar en el peor de los escenarios, pues es innegable que PlayStation se ha visto envuelto en un espiral de controversias y críticas negativas en las últimas semanas. Hace un par de meses, se dio a conocer que la compañía japonesa dejará de lanzar sus títulos AAA en Steam y la Epic Games Store.

Si bien las experiencias single-player como Ghost of Yotei, Marvel’s Wolverine y Saros serán exclusivos permanentes de PS5, juegos con un gran énfasis en los componentes multijugador, como Marvel Tokon: Fighting Souls y Marathon, tendrán lanzamientos multiplataforma y aún debutarán en PC.

Esa polémica es apenas la punta del iceberg, pues la compañía informó que dejará de producir videojuegos físicos a partir de 2028. La decisión generó mucho descontento, tal como era de esperar. Por si fuera poco, el gigante japonés rompió lazos con Hideo Kojima tras intentar cancelar PHYSINT, un nuevo título de espionaje que contará con la participación de Bill Skarsgård en el rol principal.

PlayStation ya no lanzará sus juegos single-player en PC

Pero cuéntanos, ¿por qué crees que los juegos desaparecieron de Steam? Déjanos leerte en los comentarios.

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