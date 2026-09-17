Hideo Kojima revela a Bill Skarsgård como protagonista de PHYSINT y confirma que el desarrollo de OD avanza gracias al apoyo de XBOXPor Daniel Laguna el
El creativo reveló nuevos detalles de sus próximos 2 juegos durante Tokyo Game Show 2026
XBOX presumió su nueva alianza con Hideo Kojima en Tokyo Game Show 2026, evento donde el creativo japonés reveló nuevos detalles de sus 2 próximos juegos: PHYSINT y OD – KNOCK. Luego de que PlayStation le diera la espalda, Kojima Productions habló sobre el avance de ambos proyectos, que ahora cuenta con el respaldo de XBOX y Microsoft.
Por un lado, Kojima confirmó al actor que dará vida al protagonista de PHYSINT, su nuevo juego de espionaje que es considerado el sucesor espiritual de Metal Gear Solid. Presentó a una parte del reparto de esta producción y dio algunas pistas sobre su temática.
El jefe de Kojima Productions también recordó a sus fans que OD – KNOCK sigue en desarrollo luego de enfrentar algunas dificultades. El título de terror también tendrá entre sus filas a reconocidas actrices que han aparecido en producciones de Hollywood.
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PHYSINT será protagonizado por el actor Bill Skarsgård
Hideo Kojima apareció por sorpresa en Tokyo Game Show 2026 para hablar sobre su alianza con XBOX, que le permitirá completar el desarrollo de PHYSINT luego de que PlayStation y Sony decidieran apartarse del proyecto. El creativo quiere dejar claro que su título de espionaje avanza a pesar de los contratiempos, así que compartió nuevos detalles sobre su reparto.
Gracias a esto sabemos que el actor Bill Skarsgård se encargará del rol protagónico de PHYSINT. El actor es conocido internacionalmente por darle vida al terrorífico payaso Pennywise en It, de Andy Muschietti. Asimismo, ha aparecido en producciones como Dead Man’s Wire, The Death of Robin Hood y Nosferatu.
“Me complace confirmar que Bill Skarsgård será el protagonista de PHYSINT”, declaró Kojima. “Ambos somos admiradores del trabajo del otro desde hace mucho tiempo y hemos decidido embarcarnos juntos en esta nueva aventura. Las pruebas de vestuario, los escaneos y las pruebas de cámara que realizamos con Bill y Charlee a principios de este año me dieron una enorme confianza en la dirección que tomará el proyecto”.
Bill Skarsgård se une a Charlee Fraser, Don Lee y Minami Hamabe, estrellas que también formarán parte del elenco del título de espionaje. Kojima presentó un poster donde se ve a Skarsgård y Fraser junto al logo del juego y la frase “La siguiente Guerra Fría empieza”, lo que nos da una pista importante sobre la temática del título.
Asimismo, el promocional confirma que Kojima está trabajando con METAHUMAN, tecnología que permite capturar el movimiento facial de un actor y recrearlo en tiempo real como animación de muy alta calidad.
OD – KNOCK sigue en desarrollo gracias al apoyo de XBOX
El nuevo juego de terror de Hideo Kojima ha tardado más de lo esperado, pero se debe a factores fuera del alcance del creativo. Las grabaciones de OD – KNOCK se vieron interrumpidas por la huelga del Sindicato de Actores de Cine y Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA), que afectó a infinidad de producciones de Hollywood.
La buena noticia es que las grabaciones con Sophia Lillis y Hunter Schafer ya se reanudaron, así que el proyecto sigue adelante. Kojima reiteró que este proyecto con XBOX será una experiencia única e innovadora en los videojuegos.
Por ahora, el creativo no compartió más detalles de OD – KNOCK, pero prometió que lo hará cuando el desarrollo del proyecto esté más avanzado.
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