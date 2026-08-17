Aunque cueste creerlo, el PS5 se acerca lentamente a su 6.° aniversario. Es comprensible que tanto analistas como jugadores empiecen a pensar en el hipotético PlayStation 6, y se cuestionen sobre su fecha de lanzamiento y el precio. Se esperaba que el debut estuviera relativamente cerca, pero hasta Sony tiene dudas al respecto.

En una entrevista, Hiroko Totoki, director ejecutivo de la compañía japonesa, rompió el silencio y habló una vez más sobre su consola de próxima generación. Tristemente, volvió a reconocer que la escasez de componentes y la difícil situación que se vive en el mercado comercial representan un gran desafío para su negocio.

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Jefe de Sony habla sobre la fecha de lanzamiento del PS6

Informes previos señalaban que, debido a la crisis de hardware, el PlayStation 6 podría sufrir un retraso interno y debutar hasta 2028 o incluso más allá; sin embargo, el insider Moore’s Law is Dead dijo en junio de este año que la compañía no cambiará sus planes para la consola.

Lo cierto, al menos por ahora, es que aún se desconoce cuándo podría debutar aproximadamente la nueva consola de Sony.

Recientemente, el director ejecutivo Hiroko Totoki mantuvo una charla muy interesante con Wall Street Journal. La conversación se enfocó en el legado de la empresa nipona, y se discutió cómo pasó de fabricar televisores y artículos como el Discman a centrarse cada vez más en productos de entretenimiento como música, películas y, por supuesto, videojuegos.

En un momento de la entrevista, se habló brevemente sobre el PlayStation 6. El jefe de Sony destacó que la era actual se caracteriza por la escasez mundial de componentes y los conflictos comerciales entre naciones. Al respecto, el directivo reconoció la importancia de “tomar medidas”, pues de lo contrario afirma que la compañía tendrá problemas para “sobrevivir en ese contexto”.

El texto señala que varios analistas esperaban que la consola de próxima generación, cuyas características técnicas aún son desconocidas, llegara a las tiendas en algún punto de 2027; sin embargo, la crisis de hardware que afecta a la industria de los videojuegos y el sector tecnológico en general provocó que los expertos reconsideraran sus predicciones.

Más adelante en el artículo, se afirma lo siguiente: “Totoki dijo que la compañía aún no ha fijado una fecha para el lanzamiento del PS6”.

Sony guarda silencio y el PS6 sigue sin fecha de lanzamiento

¿Cuánto costará el PlayStation 6?

En definitiva, las declaraciones de Hiroko Totoki dejan en evidencia que la crisis actual está lejos de terminar, y que aún es un tema que afecta la toma de decisiones en el interior de la empresa. El directivo de Sony no proporcionó más información sobre cuándo podría revelar nuevos detalles de su próximo PlayStation 6.

Vale la pena recordar que no es la primera vez que el director ejecutivo de la compañía habla sobre el tema. En mayo, dijo comentarios similares y confirmó lo siguiente: “todavía no hemos decidido cuándo lanzaremos la nueva consola ni a qué precio. Así que nos gustaría observar y seguir de cerca la situación”.

En aquel entonces, Hiroko Totoki preocupó a los fans con sus pronósticos sobre la crisis de componentes, pues advierte que es posible que los costos sigan en aumento.

“Dadas las circunstancias actuales, se prevé que el precio de la memoria también sea muy alto en el año fiscal 2027, debido a la escasez de suministros. Por lo tanto, y a partir de esa premisa, debemos analizar detenidamente qué medidas tomaremos”, comentó el director de Sony. El reciente artículo de Wall Street Jornal deja entrever que, lamentablemente, no hay novedades sobre el tema.

Previamente, Hideaki Nishino de Sony explicó que tomarán en cuenta diversos factores para fijar la fecha de estreno del PlayStation 6, y puntualizó que no pretenden que el lanzamiento coincida con el del Project Helix de Microsoft.

Los detalles oficiales sobre el PlayStation 6 son desconocidos, pero se prevé que sea una plataforma completamente digital debido a que Sony dejará de lanzar juegos físicos a partir de 2028. En caso de que así sea, la nueva consola sería injugable en su mayoría para millones de jugadores debido a una política de Sony.

Sony aún no confirma el precio ni la fecha de estreno oficial de su próximo PlayStation 6, pero reconoce que aún existe crisis de hardware

Pero cuéntanos, ¿cuándo crees que debutará el PS6? Déjanos leerte en los comentarios.

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