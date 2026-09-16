Los fans de Jujutsu Kaisen tendrán que esperar un poco más para conocer una propuesta bastante peculiar basada en la popular franquicia. El proyecto tenía planes para debutar este año, pero algo cambió en el camino.

Se trata de Jujutsu Kaisen Rumble: Survivation, un juego desarrollado como una colaboración entre Shueisha Games y poncle, el estudio detrás de Vampire Survivors, y que estaba contemplada para 2026.

Ahora, el proyecto recibió una actualización que seguramente no alegrará a quienes esperaban jugarlo pronto: Jujutsu Kaisen Rumble: Survivation fue retrasado y su estreno ahora está previsto para 2027.

Una batalla campal con maldiciones

Más allá del retraso, el proyecto llama la atención por la forma en que llevará el universo de Jujutsu Kaisen a este género. Sus responsables lo describen como un “survivors royale”, donde hasta 8 jugadores podrán enfrentarse mientras eliminan espíritus malditos, compiten contra rivales y fortalecen sus personajes.

La idea es sobrevivir y conseguir más puntos que los demás participantes. Un punto interesante es que los ataques ocurrirán automáticamente, así que el movimiento, el posicionamiento y la elección del momento adecuado serán fundamentales durante cada partida.

Al alcanzar 100 puntos será posible activar una “Regla Adicional”, un efecto capaz de alterar las condiciones de la partida, afectar a los rivales y cambiar el rumbo de la competencia. Además, los 2 mejores jugadores llegarán a un enfrentamiento final 1v1 para decidir al ganador.

Aquí puedes ver el más reciente trailer:

Más de 20 personajes y técnicas conocidas

El título contará con más de 20 personajes de Jujutsu Kaisen, cada uno con habilidades y estilos de juego propios. Los jugadores podrán desbloquear nuevos combatientes al cumplir determinadas condiciones y experimentar con diferentes fortalezas.

También aparecerán poderosos jefes durante las partidas, lo que añadirá todavía más caos a los enfrentamientos entre hechiceros, usuarios de maldiciones y espíritus malditos.

Por si fuera poco, será posible llenar un medidor durante los combates para utilizar técnicas especiales características de cada personaje. Entre ellas estarán expansiones de dominio capaces de cambiar una partida en cuestión de segundos.

El sistema también permitirá conseguir EXP al derrotar espíritus malditos. Cada nivel ofrecerá nuevas opciones de habilidades para construir configuraciones diferentes y encontrar combinaciones capaces de llevarte hasta la victoria.

Por ahora, habrá que esperar hasta 2027 para descubrir si esta curiosa mezcla logra hacerle justicia al manga y anime en Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S y Steam.

¿Te interesa probar Jujutsu Kaisen Rumble: Survivation cuando llegue? ¿Crees que la fórmula de Vampire Survivors funciona con la franquicia? Cuéntanos en los comentarios.

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