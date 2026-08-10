Los videojuegos se han convertido en la nueva mina de oro del cine y la televisión. Tras el éxito de producciones como The Last of Us y Fallout, es fácil entender por qué más franquicias preparan su salto a la TV con series que quieren conquistar a un público mucho más amplio.

En marzo de este año, Vice Studios y Starbreeze Entertainment confirmaron la adaptación de una popular franquicia de videojuegos, que recientemente tropezó debido al fracaso de su 3.ª entrega. Esta mañana, se reveló que la producción sigue en pie y que Curtis Jackson, rapero mejor conocido como 50 Cent, será su productor ejecutivo.

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Serie de PAYDAY sigue viva y 50 Cent será su productor

Uno de las próximas sagas de videojuegos que llegará a la televisión es PAYDAY, que se ha consolidado como uno de los mejores exponentes de los juegos de atracos. El estreno de PAYDAY 3 marcó una nueva era para la IP y Starbreeze Entertainment; sin embargo, las cosas no salieron bien, pero de eso hablaremos más adelante.

La buena noticia para los fans de PAYDAY es que su serie para la televisión sigue en desarrollo. De acuerdo con un reciente reporte de Variety, la producción ya encontró a su productor ejecutivo, que es nada más y nada menos que el rapero 50 Cent.

El también actor trabajará en la serie de PAYDAY por medio de sus productora G-Unit Film & Television, responsable de Sean Combs: The Reckoning, TikTok Star Murders y más series. La adaptación promete “atracos cinematográficos” y “acción trepidante” con “historias de traición conspiración y corrupción”, así que recuperará por completo el espíritu de la franquicia.

“G-Unit Film & TV ha creado historias de crimen cinematográficas que conectan con el público de todo el mundo”, dijo 50 Cent. “Unirnos a Vice Studios y llevar el mundo de ‘PAYDAY’ a la pantalla nos da la oportunidad de construir algo grande, una franquicia llena de energía que impulse el género de atracos”.

Por ahora, hay pocos detalles adicionales sobre la serie para televisión. Amy Powell, presidenta de Vice Studios, aseguró que trabajar con G-Unit Film & TV será muy importante para complacer a los fans, pues aportará una “perspectiva fiel a la franquicia sin caer en lo fácil”.

Por ahora, la serie live-action de PAYDAY no tiene reparto confirmado ni fecha estimada de lanzamiento. Tampoco se sabe en qué servicio de streaming estará disponible ni quién será el creativo encargado de escribir su guion.

La serie de PAYDAY sigue viva a pesar de los tropiezos de la franquicia

La franquicia está en jaque tras el tropiezo de PAYDAY 3

La más reciente entrega de la franquicia debutó en 2023 para PS5, Xbox Series X|S y PC. Starbreeze Studios esperaba que fuera un éxito rotundo luego de la sensación que fue PAYDAY 2 durante años. Sin embargo, PAYDAY 3 se convirtió pronto en un tropiezo que puso en peligro el futuro de la IP y el de toda la compañía.

En su estreno, el título alcanzó la nada despreciable cantidad de 220,000 jugadores simultáneos, pero los problemas técnicos opacaron su lanzamiento. Los servidores no soportaron la demanda y hubo errores de conexión que arruinaron las partidas de miles de usuarios.

Por otro lado, la comunidad pronto se dio cuenta de que PAYDAY 3 no tenía suficiente contenido, así que muchos regresaron a la segunda entrega. Esto provocó que el más reciente título perdiera jugadores de forma acelerada. A principios de 2024, Starbreeze reconoció el fracaso del juego y reveló un ambicioso plan para cambiar las cosas con nuevas funciones, novedades, modos de juego y más.

Al final, muchos fans le dieron la espalda a PAYDAY 3 y el juego se convirtió en un problema mayor para sus desarrolladores, quienes tuvieron que cancelar proyectos, despedir personal y pasar por una reestructuración que pone en duda el futuro de la IP.

PAYDAY 3 fue un tropiezo para la franquicia de atracos

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con PAYDAY.

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