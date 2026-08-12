La nostalgia por El Señor de los Anillos está a punto de recibir más combustible. Después del lanzamiento sorpresa de The Lord of the Rings: War in the North - Legacy Edition, Aspyr confirmó que tiene más juegos clásicos de la franquicia en camino.

El anuncio llega como una pequeña sorpresa para los fans, especialmente porque War in the North regresó sin demasiados avisos previos.

Aspyr confirma que habrá más juegos de El Señor de los Anillos

Aunque Aspyr todavía no revela cuáles serán sus próximos proyectos, la compañía dejó una pista bastante clara en el comunicado de prensa relacionado con War in the North.

La empresa aseguró que los fans pueden esperar todavía más lanzamientos clásicos de la querida franquicia en el futuro. Sí, prácticamente es una confirmación de que el regreso de la saga apenas comienza.

Por ahora tampoco existe una ventana de lanzamiento para los siguientes proyectos. Eso significa que tendremos que esperar para descubrir qué aventuras de la Tierra Media podrían recibir una nueva oportunidad.

La situación resulta especialmente interesante porque El Señor de los Anillos tiene varios juegos que permanecen en la memoria de los jugadores.

Estos clásicos serían perfectos para regresar

Entre los candidatos más deseados están The Lord of the Rings: The Return of the King y The Lord of the Rings: The Two Towers. Ambos títulos destacaron por llevar las batallas de las películas a una experiencia de acción bastante divertida.

Los juegos ocuparon los primeros lugares en ls preferencias de los fans en su momento, por lo que su regreso sería una gran noticia para la comunidad.

Por otro lado, está The Lord of the Rings: The Third Age, un RPG que ofreció una propuesta algo diferente a los otros, pero que también podría conquistar a nuevas generaciones con su sistema de combate.

Por ahora, Aspyr mantiene sus cartas ocultas. Sin embargo, War in the North podría ser apenas el primer paso de una nueva etapa para los juegos clásicos de El Señor de los Anillos.

¿Te gustaría que Aspyr reviviera The Return of the King y The Two Towers? ¿Qué otro juego de la franquicia quieres ver de regreso? Cuéntanos en los comentarios.

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