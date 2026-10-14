Hay aventuras que no necesitan presentación, pero sí merecen una nueva oportunidad para sorprendernos. The Legend of Zelda: Ocarina of Time volverá con una versión completamente renovada que permitirá a los fans recorrer Hyrule con una presentación moderna y cambios en diferentes aspectos de la experiencia.

El remake debutará el 5 de noviembre en Nintendo Switch 2 y promete conservar la esencia del viaje de Link mientras introduce novedades en los controles, los acertijos y la manera de interactuar con el mundo. Además, incluirá funciones que podrían hacer que incluso los veteranos encuentren motivos para regresar.

El remake cambiará acertijos y añadirá nuevos diálogos

Esta versión no será una reproducción idéntica del clásico. Algunos desafíos tendrán diseños diferentes que se están dando a conocer gracias a las primeras impresiones del juego. Una de ellas es que la forma de conseguir la Espada Kokiri cambiará.

El Templo del Bosque también contará con acertijos rediseñados, por lo que los jugadores podrían encontrarse con sorpresas incluso si recuerdan bien la aventura original.

Por otro lado, el juego tendrá controles actualizados, mejoras de calidad de vida y una presentación artística mucho más detallada. También funcionará a 60 cuadros por segundo, mientras que las escenas cinemáticas incluirán voces y diálogos ampliados.

La música recibirá arreglos orquestales completos, una renovación que acompañará el regreso de Link, Navi y los habitantes de Hyrule.

Aquí puedes ver el más reciente trailer del título:

Habrá 3 interfaces para explorar Hyrule

Una de las novedades destacadas será la posibilidad de elegir entre 3 configuraciones de interfaz. La Normal mostrará mucha información en pantalla, como el mapa y la barra de vida; la Pro reducirá los elementos visibles, mientras que la Master prácticamente los eliminará.

Así, cada jugador podrá decidir cuánta información quiere consultar durante la aventura y disfrutar de una experiencia más tradicional o inmersiva.

La ocarina tendrá una nueva forma de interactuar con el mundo

La música será más importante que nunca. Gracias al micrófono de Nintendo Switch 2, los jugadores podrán tararear una melodía que Link haya aprendido o interpretarla con un instrumento real. La consola reconocerá la canción y hará que la ocarina del juego responda.

Además, esta versión incluirá la Sala de los Héroes Caídos, un lugar con estatuas de monstruos derrotados. Allí será posible conocer más sobre ellos o enfrentarlos nuevamente en combates de revancha.

El remake también será compatible con ZELDA NOTES, el servicio disponible en la aplicación de Nintendo Switch para dispositivos inteligentes compatibles, que permitirá aprovechar funciones adicionales durante la aventura.

Por si fuera poco, en 2027 llegarán 2 nuevas figuras amiibo de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, capaces de desbloquear máscaras especiales dentro del juego. Cabe mencionar que las figuras amiibo existentes de la serie también ofrecerán recompensas.

Con gráficos renovados, escenas con voces, música orquestal y cambios en sus desafíos, esta versión busca celebrar el 40.º aniversario de The Legend of Zelda de la mejor forma y presentar la aventura del Héroe del Tiempo a una nueva generación.

¿Te emociona regresar a Hyrule con estos cambios o preferirías una versión más fiel al clásico de Nintendo 64? ¿Qué interfaz elegirías para jugar: Normal, Pro o Master? Cuéntanos en los comentarios.

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