Los fans de The Legend of Zelda: Ocarina of Time tienen motivos para estar emocionados. Aunque Nintendo ya reveló varios detalles del remake durante el Direct por el 40.º aniversario de la franquicia, todavía hay sorpresas relacionadas con esta esperada versión.

Ahora, un detalle descubierto en la tienda oficial de Nintendo apunta a que el juego aprovechará una de las funciones más recientes de Nintendo Switch 2.

El remake tendrá soporte para VRR en modo televisor

De acuerdo con la página oficial de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para Nintendo Switch 2, el remake contará con soporte para frecuencia de actualización variable (VRR) cuando la consola esté conectada al televisor.

La misma información también menciona compatibilidad con HDR, una característica que permite mejorar el rango dinámico de la imagen y ofrecer colores más intensos y contrastes más amplios en pantallas compatibles.

Nintendo no habló específicamente sobre el VRR durante la presentación del juego en el Direct del 40.º aniversario de Zelda, celebrado la semana pasada. Por lo tanto, este detalle pasó desapercibido hasta que apareció en la página de la tienda.

Eso sí, existe la posibilidad de que se trate de un error en la información publicada, pero por ahora Nintendo no ha ofrecido una explicación adicional al respecto.

¿Qué significa esto para los jugadores?

El VRR permite que la frecuencia de actualización de la pantalla se adapte al ritmo al que el juego genera sus imágenes. Esto puede ayudar a reducir problemas visuales como el tearing y ofrecer una experiencia más fluida cuando el título y el televisor son compatibles con la tecnología.

Recordemos que la función llegó recientemente al modo televisor de Nintendo Switch 2, gracias a la actualización de firmware 23.0.0, publicada la semana pasada.

Esta actualización también incorporó transferencias entre consolas, nuevas funciones de GameChat, opciones adicionales para los Mii y otras mejoras.

Si la información de la tienda es correcta, The Legend of Zelda: Ocarina of Time será uno de los primeros juegos de Nintendo Switch 2 en aprovechar el VRR en modo televisor.

¿Qué opinas de este detalle técnico para el remake de uno de los juegos más queridos de Nintendo? ¿Te gustaría que se confirmaran más mejoras visuales? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente