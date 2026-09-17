Masahiro Sakurai, legendario director de Super Smash Bros. y el reciente Kirby Air Riders, compartió una reflexión sobre la originalidad en los videojuegos durante los Japan Game Awards 2026.

El creativo reconoció que las ideas innovadoras no siempre se traducen en grandes ventas, pero advirtió que la industria podría enfrentar consecuencias importantes si deja de apostar por ellas. Además, se anunció el cierre de una categoría de premios que Sakurai ayudó a impulsar desde 2010.

Sakurai ya no estará al frente de un importante premio

Durante los Japan Game Awards 2026 se confirmó que el Game Designers Award desaparecerá después de más de 15 años de reconocer videojuegos destacados por su creatividad e innovación.

Sakurai se desempeñó como presidente del jurado y participó en la selección de los títulos nominados. De acuerdo con sus declaraciones, la decisión de retirar la categoría se debe a que no pudo encontrar a una persona adecuada para asumir su responsabilidad.

El último juego en recibir este reconocimiento fue Word Game, un título de rompecabezas interactivo desarrollado por Team9. En esta propuesta, las palabras representan objetos, personajes y escenarios, una idea que encaja con el espíritu del premio.

La originalidad no siempre vende, pero es necesaria

Sakurai aprovechó su participación para compartir una reflexión sobre el estado actual de la industria. El director reconoció que la originalidad no suele ser una prioridad para los consumidores cuando deciden qué comprar:

“Voy a decir algo bastante duro, pero la originalidad realmente no tiene mucho impacto en las ventas. De hecho, creo que ocupa un lugar bastante bajo en la lista de prioridades. Probablemente todos sienten lo mismo, ¿verdad?“.

El creativo comparó esta situación con las bebidas de las tiendas de conveniencia. Explicó que la mayoría de las personas no sale a probar cada nuevo producto que aparece, sino que suele buscar sabores que ya conoce y que cumplen con sus expectativas.

No obstante, Sakurai considera que apostar por fórmulas conocidas tiene un límite:

“Una industria que pierde su originalidad terminará muriendo lentamente. Creo que la industria existe hoy gracias a las personas que fueron pioneras en nuevas invenciones y crearon nuevas formas de entretenimiento”.

El mensaje de Sakurai para los desarrolladores

Aunque el Game Designers Award llegará a su fin, el director pidió al público que continúe prestando atención a la novedad, la originalidad y las características únicas que distinguen a cada videojuego:

“Espero que sigan buscando la novedad, la originalidad y las cualidades únicas que hacen destacar a un juego. Muchas gracias por todo”.

Las palabras de Sakurai abren una conversación interesante: ¿cuántos videojuegos actuales se atreven realmente a proponer algo diferente?

¿Crees que la industria necesita más ideas originales?Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente