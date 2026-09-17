Uno de los fracasos más sonados en años recientes es el de MindsEye. Desarrollado por Build a Rocket Boy y con el nombre de Leslie Benzies (antiguo productor de GTA) como gancho, el proyecto se presentó como un Grand Theft Auto futurista. Sin embargo, las consecuencias son devastadoras.

La compañía no deja de tener olas de despidos desde el lanzamiento del juego y recién se reveló que hubo otro recorte de personal, pero esta vez podría ser definitivo pues nadie quedaría en el estudio.

¿Será el final de la historia para este proyecto fallido que quiso cubrir la espera por el título de Rockstar Games?

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Reportan nuevos despidos en el estudio de MindsEye y esta vez el estudio cerraría sus puertas

De acuerdo con diversos reportes, la permanencia de Build a Rocket Boy, estudio de MindsEye, pende de un hilo tras una nueva ola de despidos en la ya de por sí mermada fuerza laboral.

Usuarios de ResetEra compartieron la publicación de Dan Hawkins, responsable del área de recursos humanos de Build a Rocket Boy, quien se quedó sin trabajo y cuyo mensaje insinúa que el estudio está por cerrar:

“Con el corazón destrozado, levanto mi bandera verde, junto con el resto de mis colegas de Build a Rocket Boy. Estoy buscando activamente una nueva aventura. Después de hablar con cientos de personas de nuestro sector afectadas de esta manera en los últimos años, por fin lo experimento yo mismo.

Voy a acompañar a BARB hasta el final, ayudando a cerrar todo aquí en el departamento de RRHH. Pero me interesaría mucho conocer cualquier oportunidad, tanto dentro como fuera de la industria del videojuego, para unirse a empresas en crecimiento".

Introducing MindsEye - three seamlessly interconnected experiences.



Pre-Order now on PlayStation 5, Xbox Series X|S, and PC.@IOInteractive https://t.co/EizDEQQnDi — Build A Rocket Boy (@buildarocketboy) May 27, 2025

La historia de un fracaso anunciado

Aunque el mensaje del responsable de recursos humanos de Build a Rocket Boy insinúa lo peor, un reporte de Kotaku señala que incluso sin personal, la compañía no tiene planes para cerrar, aunque se cuestiona la manera en que seguiría con sus operaciones sin trabajadores y más después de tanto escándalo que, probablemente, ahuyentará la mano de obra.

MindsEye fue un fracaso desde su lanzamiento y en plena polémica, Leslie Benzies se vio envuelto en señalamientos de acoso y abuso, por lo que tuvo que dejar la empresa que quedó en manos de Mark Gerhard.

El director general no ha dejado de culpar a los factores externos por el fracaso del GTA futurista, incluso asegura que todo se trata de una operación encubierta a nivel corporativo por parte de empresas rivales que deseaban que al juego le fuera mal.

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