Los fans de Mega Man tienen un motivo más para regresar a PRAGMATA, pues CAPCOM anunció una sorpresa que seguramente llamará la atención de los seguidores del Bombardero Azul.

Lo mejor de todo es que no tendrás que pagar nada para disfrutarla y llegará en cuestión de horas para todos los jugadores.

Hugh y Diana se convertirán en personajes de Mega Man

CAPCOM confirmó que PRAGMATA recibirá atuendos inspirados en la serie Mega Man mediante un DLC completamente gratuito.

La actualización estará disponible mañana, 17 de septiembre, por lo que los jugadores no tendrán que esperar demasiado para disfrutar este contenido especial.

De acuerdo con los detalles compartidos por la compañía, Hugh, uno de los protagonistas de la aventura, podrá utilizar el Mega Man Mode, mientras que Diana tendrá acceso al Roll Mode.

Aunque se trata de una colaboración estética, es una forma curiosa de conectar 2 de las propuestas de ciencia ficción de CAPCOM. ¿Te imaginas recorrer las instalaciones de PRAGMATA con estos atuendos?

Aquí los puedes ver:

¿Qué es PRAGMATA y de qué trata?

Para quienes todavía no conocen el juego, PRAGMATA es una aventura de acción y ciencia ficción desarrollada por CAPCOM. El título nos lleva a un futuro en el que la humanidad ha expandido sus operaciones hasta la Luna.

La historia sigue a Hugh, un astronauta que queda atrapado en una estación lunar abandonada. Durante su travesía, conoce a Diana, una androide con habilidades especiales que se convierte en su compañera.

Juntos deberán enfrentarse a peligrosos enemigos robóticos, resolver acertijos y descubrir los secretos detrás de las instalaciones en las que se encuentran.

Uno de los elementos centrales de la experiencia es la cooperación entre ambos personajes. Hugh se encarga principalmente del combate, mientras que Diana utiliza sus habilidades para ayudar a desactivar defensas y superar distintos obstáculos.

El juego ya está disponible en consolas y PC, así que los usuarios podrán disfrutar esta colaboración a partir de mañana.

Por otra parte, Mega Man: Dual Override tiene previsto su lanzamiento para primavera de 2027.

¿Te gustaría probar estos atuendos en PRAGMATA? Cuéntanos en los comentarios.

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