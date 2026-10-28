Si buscas una experiencia de terror para disfrutar durante Halloween, hay una nueva opción para tu biblioteca de Nintendo Switch 2.

Red Barrels lanzó The Outlast Trials en la consola híbrida, por lo que ahora puedes enfrentarte a sus perturbadores experimentos y tratar de sobrevivir a las pruebas de la corporación Murkoff mientras juegas solo o formas un equipo con tus amigos.

The Outlast Trials ya se puede jugar en Nintendo Switch 2

La versión para Nintendo Switch 2 ya está disponible en formato digital a través de la eShop por $409 MXN. Esta entrega apuesta por el terror psicológico y la supervivencia, con una propuesta que conserva elementos característicos de la franquicia, como escapar de los enemigos, esconderse y aprovechar las oportunidades para mantenerse con vida.

A diferencia de las entregas anteriores de la serie, The Outlast Trials permite formar equipos de hasta 4 jugadores. Puedes enfrentar los desafíos en solitario o colaborar con varios compañeros para superar los experimentos de la organización responsable de tu cautiverio.

¿De qué trata The Outlast Trials?

La historia se desarrolla durante la Guerra Fría, cuando la corporación Murkoff secuestra personas y las obliga a participar en experimentos poco éticos relacionados con el lavado de cerebro y el control mental.

Los protagonistas se convierten en sujetos de prueba dentro de unas instalaciones donde tendrán que soportar situaciones extremas para completar una supuesta terapia y conseguir su libertad.

Sobrevivir no será sencillo. Los jugadores deberán evitar a sus perseguidores, esconderse y escapar cuando las circunstancias lo permitan. También podrán utilizar herramientas que mejoran sus capacidades de sigilo, dificultan el avance de los enemigos o crean oportunidades para huir. Estas opciones se pueden mejorar conforme se progresa en las pruebas.

Además, el título ofrece opciones de personalización para adaptar las herramientas, mejoras y ventajas al estilo de juego de cada persona. También será posible modificar la apariencia del personaje y decorar su celda, que funcionará como una especie de refugio entre los experimentos.

Por si fuera poco, quienes quieran descubrir lo que ocurre detrás de estos horrores podrán recopilar documentos y objetos que ayuden a demostrar las prácticas ilegales de Murkoff.

¿Cuándo debutó The Outlast Trials?

Antes de llegar a Nintendo Switch 2, The Outlast Trials debutó en Acceso Anticipado para PC el 18 de mayo de 2023, mediante Steam y la Epic Games Store. Posteriormente, su versión completa llegó el 5 de marzo de 2024 a PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One y PC.

Ahora, los jugadores de la nueva consola de Nintendo también pueden experimentar esta aventura de horror y supervivencia de forma inesperada, ya sea en solitario o con amigos durante la temporada más aterradora del año.

¿Te animarías a enfrentar los experimentos de Murkoff en Nintendo Switch 2? ¿Prefieres jugar este tipo de experiencias de terror en solitario o acompañado? Cuéntanos en los comentarios.

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