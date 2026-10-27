Tras muchos años de ausencia, Naruto se prepara para hacer su regreso triunfal con un nuevo anime y otros proyectos originales. La próxima serie animada es posiblemente la producción que más llama la atención de los fanáticos, pero es innegable que el anuncio oficial también generó muchas inquietudes en la comunidad.

Existen muchas dudas sobre la escala y ambición de este nuevo show basado en el manga de Masashi Kishimoto. Aunque deberemos esperar para conocer más detalles de este crossover con Ninku, el productor Yoshihiko Tominaga reveló qué es lo que pueden esperar los fans en términos de historia y animación.

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El nuevo anime de Naruto tendrá una animación muy cinematográfica

En 2023, la casa animadora Studio Pierrot confirmó el desarrollo de un nuevo anime original con motivo del 20.° aniversario de la franquicia. Ese show, que está compuesto por sólo 4 episodios, iba a debutar en septiembre de 2023; sin embargo, el proyecto sufrió contratiempos que provocaron un cambio de planes.

El anime conmemorativo de Naruto se retrasó indefinidamente, y la compañía guardó silencio sobre lo que sucedía detrás de escena por casi 3 años. Lo único que se sabía es que el comité de producción decidió mover la fecha de estreno para mejorar la calidad del producto. Según informes, el proyecto se rehízo casi por completo.

Sea como sea, Studio Pierrot reapareció en octubre de 2026 para compartir el primer adelanto oficial del próximo show de la franquicia, que resultó ser una colaboración con el manga clásico Ninku. Ahora, el productor reveló más detalles sobre este inesperado crossover.

En una entrevista para Crunchyroll, Yoshihiko Tominaga prometió que el nuevo anime de Naruto presentará una calidad visual muy superior en comparación con la serie original y otros proyectos de la franquicia. También aseguró que los fanáticos pueden esperar una animación muy fluida, sin sacrificar el diseño y la esencia de la obra original.

“Como pudieron ver en el trailer, la calidad visual de este nuevo anime de Naruto es muy moderna en comparación con los títulos anteriores. Es casi cinematográfico, con sus diseños de personajes y animación fluida. Se puso mucho cuidado en lograr que esta serie se viera moderna sin dejar de honrar el estilo original”, comentó el creativo japonés.

Tiene sentido que la serie presente un apartado visual sobresaliente, pues en realidad se trata de un proyecto de corta duración. Se espera que sólo esté compuesta por 4 episodios, lo que seguramente decepcionará a los fans. Recordemos que esta es la primera serie animada de la franquicia desde que Boruto entró en una pausa indefinida.

El próximo anime de Naruto tendrá una animación muy fluida y de buena calidad

¿En qué parte de la historia se ambienta el próximo anime de Naruto?

Si bien el mangaka Masashi Kishimoto el anime, se desconoce si la trama formará parte del canon oficial. Vale la pena señalar que Koji Kiriyama, el creador de Ninku, también está muy involucrado en esta producción animada.

En otra parte de la entrevista con Crunchyroll, Yoshihiko Tominaga explicó en qué parte de la historia se ambienta la serie de Naruto. Según el productor, los acontecimientos de este show tienen lugar antes del volumen 20 del manga original, lo que significa que los eventos transcurren antes del regreso de Tsunade a la Aldea Oculta de la Hoja.

Naruto Uzumaki, Sakura Haruno, Sasuke Uchiha aún serán adolescentes y formarán parte del Equipo 7, liderado por Kakashi Hatake. Al respecto, Tominaga explica que los fanáticos pueden esperar que los protagonistas “crezcan en este nuevo proyecto”, posiblemente en referencia a los desafíos que enfrentarán en su próxima aventura.

Se espera que el nuevo anime de Naruto se estrene en algún punto de 2027, pero se desconoce la fecha de lanzamiento. Tampoco hay información sobre un posible debut internacional, así que está por verse si los fanáticos de Latinoamérica y otras partes del mundo podrán ver esta serie animada en alguna plataforma de streaming.

El anime Naruto x Ninku está en producción, pero todavía no hay una fecha de estreno oficial

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