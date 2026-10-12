El rumorado Starfield para Nintendo Switch 2 estaría en problemas y su desarrollo podría correr peligroPor Dan Villalobos el
Un rumor sobre el RPG espacial de Bethesda vuelve a generar dudas y su llegada a la nueva híbrida estaría lejos de ser segura
La posibilidad de explorar el espacio en Nintendo Switch 2 con uno de los RPG más ambiciosos de Bethesda ha despertado curiosidad entre los fans. No obstante, hasta ahora no existe un anuncio oficial que confirme que Starfield llegará a la consola híbrida.
La situación acaba de dar un giro poco alentador, pues un conocido filtrador compartió información que apunta a un posible cambio en los planes para llevar el juego a la plataforma.
NateTheHate habla de problemas durante el desarrollo
El pasado 9 de octubre, NateTheHate respondió en X a una pregunta sobre las versiones de Starfield y DOOM: The Dark Ages para Nintendo Switch 2. El filtrador explicó que el RPG espacial ha enfrentado numerosos obstáculos y dificultades durante su desarrollo.
“No sé si actualmente se ha archivado o no, pero no me sorprendería”, comentó NateTheHate sobre el estado del proyecto.
Starfield habría tenido dificultades para funcionar en Switch 2
Esta no es la primera vez que surgen dudas sobre la adaptación del RPG. En marzo de 2026, NateTheHate señaló que la versión para Nintendo Switch 2 seguía en desarrollo, aunque el proceso avanzaba con complicaciones. En ese momento, pidió a los jugadores cruzar los dedos y esperar lo mejor.
Ahora, los reportes también apuntan a que el equipo habría tenido dificultades para conseguir que el juego funcionara satisfactoriamente en la consola. Esto podría explicar por qué el proyecto habría enfrentado tantos obstáculos.
¿Llegará el RPG espacial a Nintendo Switch 2?
Por ahora, es importante tomar esta información con cautela. Bethesda, Xbox y Nintendo no han anunciado oficialmente una versión de Starfield para Nintendo Switch 2, por lo que tampoco existe una cancelación confirmada.
El comentario de NateTheHate no significa que el proyecto esté definitivamente muerto. El propio filtrador reconoció que desconoce si fue archivado, así que todavía existe la posibilidad de que el desarrollo continúe y se anuncie más adelante.
¿Te gustaría jugar Starfield en Nintendo Switch 2 o crees que Bethesda debería concentrarse en otras adaptaciones? ¿Piensas que los problemas técnicos terminarán por cancelar este supuesto port? Cuéntanos en los comentarios.
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