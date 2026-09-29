SEGA continúa con los festejos por el 35 aniversario de Sonic y acaba de dar una pequeña probada de lo que prepara para los próximos años. Aunque la compañía todavía guarda varios de sus proyectos bajo llave, su nueva hoja de ruta dejó una sorpresa que seguramente dará mucho de qué hablar.

La compañía japonesa ya había dejado claro que la celebración de esta importante fecha no se limitaría a recordar el pasado. Ahora, Sonic sigue creciendo mucho más allá de los videojuegos gracias a sus películas, animaciones, música y mercancía.

2027 tendrá una nueva película de Sonic

Uno de los proyectos conocidos y que ya tiene fecha es Sonic the Hedgehog 4, la siguiente película live-action de la franquicia. SEGA confirmó que la producción de Paramount Pictures llegará a los cines el 19 de marzo de 2027.

La propia página oficial de Paramount Pictures también mantiene esa fecha, por lo que los fans ya tienen una cita asegurada con el erizo azul para el próximo año.

Pero aquí es donde la nueva hoja de ruta se vuelve especialmente interesante.

Puedes verla a continuación:

Hay otra película de Sonic planeada para 2028

De acuerdo con la información presentada por SEGA, después de Sonic the Hedgehog 4 habrá otra producción cinematográfica relacionada con el erizo en 2028. Por ahora, el proyecto aparece simplemente como un “event movie”, sin título, protagonistas ni detalles de su historia.

Eso significa que todavía no está confirmado qué personajes estarán al frente de esta película ni si se tratará de una continuación directa, un spin-off o alguna otra historia ambientada en el universo cinematográfico de Sonic.

Cabe mencionar que la existencia de este proyecto no llega completamente de la nada. Paramount ya había contemplado una película del universo de Sonic para diciembre de 2028, pero hasta ahora había muy poca información oficial sobre ella.

El futuro de Sonic luce bastante prometedor

La hoja de ruta también deja una promesa bastante clara para el futuro de la franquicia: “más películas, más juegos, más aventuras”.

Esto encaja con la estrategia que SEGA ha impulsado alrededor de Sonic durante los últimos años. La compañía ha explicado que busca llevar sus principales propiedades a otros medios, incluyendo películas, producciones animadas y mercancía, mientras continúa desarrollando nuevos videojuegos.

Por ahora, el gran misterio es precisamente esa producción de 2028. ¿Qué personaje protagonizará la llamada la nueva película? ¿Será una nueva aventura de Sonic o una historia centrada en alguno de sus compañeros? Lo cierto es que SEGA parece tener planes importantes para mantener al erizo a toda velocidad durante los próximos años.

¿Te emociona saber que habrá otra película de Sonic en 2028? ¿Qué personaje te gustaría que la protagonizara? Cuéntanos en los comentarios.

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