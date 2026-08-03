Parece que fue hace poco, pero la verdad ya pasaron más de 2.5 años desde el Acceso Anticipado de Palworld, lo que lo colocó como uno de los juegos indie más exitosos. Pocketpair ha sabido hacer evolucionar su franquicia y hacerla llegar a más jugadores; recientemente anunció el lanzamiento oficial del juego y hoy acaba de confirmar la versión para móviles y cuándo la lanzará.

Si eres de los que les encanta imaginar la idea de jugar Palworld en dispositivos móviles, hay buenas noticias, pues muy pronto será posible, ya que se hizo formal el anuncio de Palworld Online, la primera versión para móviles de Palworld.

El anuncio lo hizo la compañía encargada de Garena, así es, la misma responsable de títulos como el exitoso Free Fire, pues será la encargada de tanto el desarrollo como la publicación del esta versión a nivel mundial.

¿Palworld Online será lo mismo que el Palworld original?

Palworld Online será una aventura de supervivencia multijugador que está basada en la franquicia Palworld, y debemos hacer énfasis en eso, pues significa que aunque será una experiencia similar a la original que puede disfrutarse en consolas y PC, no será una réplica exacta.

Los jugadores pueden esperar el ecosistema de mundo abierto en el que pueden interactuar con otros, enfrentar retos en PvP y PvE y conocer cientos de Pals, pero encontrarán en Palworld Online contenido original, como “lore único” y “misiones secundarias exclusivas“.

“Palworld Online reinventa la profundidad, la libertad y la escala del título original de colección de criaturas y supervivencia para móviles”, explica en el comunicado de prensa Garena. “Como un título de licencia oficial, presentará un nuevo escenario narrativo con elementos de historia originales al mismo tiempo que se expande a un ecosistema de multijugador en línea masivo (MMO)”.

Palworld Online será la adaptación MMORPG para móviles del Palworld original (imagen: Garena)

Lo anterior quiere decir que se trata de 2 experiencias diferentes, por lo que Palworld no debería ser compatible con Palworld Online, ya que este último no sólo estaría acondicionado para móviles, sino que también estaría hecho como MMORPG.

De acuerdo con el comunicado de prensa, el estudio singapurense trabajó de cerca con Pocketpair para asegurarse de conservar la esencia de la franquicia conforme se adaptaba la experiencia para móviles.

Garena no reveló fecha de lanzamiento, pero anticipó que Palworld Online estará disponible antes de 2027 en dispositivos móviles con iOS y Android, por lo que la espera no será larga.

¿Qué pasó con el Palworld para móviles de KRAFTON?

Hay que recordar que hace tiempo Pocketpair anunció que estaba en desarrollo una versión móvil de Palworld, pero lo interesante es que estaba a cargo de KRAFTON, compañía surcoreana más conocida por PUBG.

Se desconoce qué pasó con esta alianza o por qué razón la versión móvil de Palworld terminará lanzándose con ayuda de Garena, a menos que se trate de 2 juegos diferentes de Palworld para móviles.

¿Qué opinas de esta nueva versión?, ¿le darás una oportunidad a Palworld en móviles? Cuéntanos en los comentarios.

Palworld está disponible en Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC y Mac. Puedes encontrar más noticias relacionadas con él si visitas esta página.

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