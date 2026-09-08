Nintendo aclaró nuevos detalles sobre el Nintendo Direct especial que preparó para celebrar el 40 aniversario de The Legend of Zelda. La presentación se realizará mañana, 8 de septiembre, y tendrá como uno de sus principales protagonistas al esperado The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake.

Aunque el remake lleva meses en el centro de numerosos rumores, Nintendo confirmó que el evento tendrá un alcance mayor. La compañía adelantó que también compartirá información sobre diferentes iniciativas relacionadas con la franquicia que estarán fuera del ámbito de los videojuegos.

Ocarina of Time Remake será uno de los protagonistas

La compañía confirmó que ofrecerá más información sobre The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake, título anunciado para Nintendo Switch 2 y previsto para llegar durante 2026.

Hasta ahora, Nintendo ha mantenido varios detalles bajo reserva. No obstante, diferentes pistas recientes han alimentado las especulaciones sobre su lanzamiento.

El juego recibió clasificaciones y registros que apuntan hacia una posible ventana de estreno cercana. Además, algunos indicios relacionados con productos de la franquicia han provocado que noviembre sea señalado como el mes elegido para su llegada.

La celebración también saldrá de los videojuegos

El elemento más curioso del anuncio está relacionado con las iniciativas que Nintendo prepara para celebrar las 4 décadas de The Legend of Zelda.

La compañía señaló que hablará de proyectos relacionados con el aniversario que estarán “más allá de los juegos”. Esto abre la puerta a diferentes posibilidades, aunque todavía no existe información oficial sobre cuáles serán.

Una de las opciones más evidentes es la película live action de The Legend of Zelda, proyecto producido por Nintendo y Sony Pictures.

Aun así, conviene tomar esta posibilidad con cautela hasta que Nintendo confirme su presencia.

Te recordamos que la presentación comenzará a las 8:00 AM, hora del centro de México, este 8 de septiembre. Con Ocarina of Time Remake confirmado y varias iniciativas misteriosas en camino, la celebración promete guardar algunas sorpresas.

¿Crees que finalmente veremos la fecha de lanzamiento de Ocarina of Time Remake? ¿Qué otra sorpresa te gustaría que Nintendo revelara durante el Direct? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue informado en LEVEL UP.

Fuente