Grand Theft Auto VI está más cerca que nunca, y es fácil asumir que los fanáticos de hueso colorado ya cuentan las horas para jugarlo. Aunque la espera finalizará en pocos meses, muchos jugadores aprovecharán cualquier oportunidad para jugar antes el título de mundo abierto.

Nueva información revela que la próxima entrega de la popular franquicia de Rockstar Games tendrá un lanzamiento escalonado, pues la hora del estreno cambiará en función del país y la región. Esto significa que, en algunos territorios, el juego de acción debutará muchas horas antes que en el resto del mundo.

Video relacionado: GTA VI es mucho más grande de lo que pensábamos

GTA VI debutará primero en Nueva Zelanda, y los fans de México deberán esperar más que el resto

A pesar de ser el lanzamiento más esperado de la década, Grand Theft Auto VI no tendrá una edición física tradicional. En su lugar, todas las cajas estarán vacías y sólo incluirá un código que se podrá ingresar en las tiendas de PlayStation 5 o XBOX Series X|S para iniciar el proceso de descarga.

El videojuego protagonizado por Jason Duval y Lucía Caminos debutará el 19 de noviembre de 2026, aunque la precarga se pondrá en marcha poco antes, el 12 de noviembre. La falta de un lanzamiento físico evitará que los jugadores que obtengan una copia anticipada puedan jugar antes que aquellos que adquirieron la versión digital.

Eso sí, el estreno de GTA VI será bastante peculiar. En lugar de que haya una hora fija en todo el mundo, el debut tendrá lugar a la medianoche de la hora local. Así lo descubrió el sitio web GTAVice, que recopiló las fechas de lanzamiento que aparecen en la PlayStation Store de múltiples territorios.

Debido a que el debut estará vinculado directamente con la franja horaria de cada región, los fanáticos de algunos países podrán jugar antes que el resto. Los principales beneficiados de este esquema son los jugadores de Nueva Zelanda, quienes tendrán una ventaja de aproximadamente 20 horas con respecto a México y otros países de Centroamérica.

Tras el lanzamiento en Nueva Zelanda, Grand Theft Auto VI debutará en Australia, Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Malasia, Singapur, Taiwán, Europa Continental y Reino Unido a lo largo de las horas siguientes. Estados Unidos y Canadá están casi al fondo de la lista, por lo que serán de los últimos países en recibir el juego.

¿Qué países están en el último puesto? Tristemente, México, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua. En nuestro país y Centroamérica, el lanzamiento de GTA VI tendrá lugar a las 12:00 AM CST del 19 de noviembre.

Jugadores de XBOX podrán jugar antes a GTA VI gracias a este truco

No resulta extraño que Rockstar Games optara por un lanzamiento escalonado, pues posiblemente es una medida para evitar saturaciones de servidores. Recordemos que las preventas de la versión estándar y la Ultimate Edition también se pusieron en marcha a medianoche en todo el mundo.

Los fanáticos de Norteamérica y Centroamérica están decepcionados por obvias razones: más allá del hecho de que deberán esperar más horas que el resto, serán los más propensos a ver spoilers. Al final del día, los jugadores neozelandeses podrían compartir capturas y videos del juego, mientras que el resto del mundo debe esperar el estreno oficial.

Eso sí, existe un truco que permitirá a los fanáticos de XBOX jugar antes a GTA VI. En específico, los fans de XBOX Series X|S pueden modificar la configuración de su consola para fijar la hora de Nueva Zelanda, lo que, en teoría, debería desbloquear el acceso al juego. Dicho tip no funciona en PS5.

En su lugar, los propietarios de las consolas de Sony pueden crear una cuenta de PSN de Nueva Zelanda y comprar el título de mundo abierto con una tarjeta de regalo neozelandesa. Pero claro, ese es un proceso más engorroso que simplemente cambiar la hora o esperar el lanzamiento oficial.

Jugadores de XBOX pueden cambiar la hora para jugar GTA VI antes que los fans de PlayStation 5

Pero cuéntanos, ¿planeas modificar la hora de la consola para jugar antes a GTA VI?

Encontrarás más información sobre Grand Theft Auto VI si das clic aquí.

Video relacionado: La gran expectativa por GTA VI

Fuente