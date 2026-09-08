CAPCOM sorprendió con Onimusha: Way of the Sword, una nueva entrega de su clásica franquicia de acción con samuráis, después de 20 años sin una aventura completamente nueva de la serie.

Como seguramente sabes, la propuesta lleva a los jugadores hasta el Japón del periodo Edo, específicamente a una versión retorcida de Kioto y plagada de peligros sobrenaturales.

Aunque las entregas anteriores de Onimusha y el cine japonés de samuráis fueron influencias evidentes, Satoru Nihei, director del juego, reveló una fuente mucho más inesperada: Super Mario Odyssey.

Super Mario Odyssey ayudó a definir los combates

Durante una entrevista con FZ, Nihei explicó que el título protagonizado por Mario fue importante durante el desarrollo de Onimusha: Way of the Sword. La razón está relacionada directamente con la manera en que se sienten sus controles.

El director destacó que Super Mario Odyssey consigue ofrecer una experiencia sencilla de comprender. Al mismo tiempo, incluye situaciones dinámicas y desafíos que aumentan considerablemente la exigencia.

Para Nihei, Nintendo destaca particularmente por esa combinación. No obstante, hubo otro elemento que llamó su atención: la respuesta de las acciones realizadas por el jugador.

Según el director, cuando Mario ejecuta una acción, normalmente existe una reacción posterior que hace que los controles se sientan “físicos y satisfactorios”. Esa sensación táctil se convirtió en una referencia para el nuevo Onimusha.

La intención fue trasladar una filosofía similar al combate con espada. Cada movimiento debía transmitir una respuesta clara para que los enfrentamientos se sintieran más satisfactorios al jugador.

Una mezcla curiosa de influencias

El resultado combina elementos clásicos de Onimusha con una aproximación moderna a la acción. Los combates tienen enfrentamientos intensos, mientras la exploración lleva a los jugadores por escenarios llenos de misterio e intriga.

Ahora, la influencia de Super Mario Odyssey demuestra que las referencias durante el desarrollo pueden llegar desde lugares bastante inesperados.

Te recordamos que Onimusha: Way of the Sword ya está disponible para consolas y PC.

¿Te sorprende que Super Mario Odyssey haya inspirado el sistema de combate de Onimusha: Way of the Sword? ¿Qué otro juego de Nintendo crees que podría servir como inspiración para una aventura de samuráis? Cuéntanos en los comentarios.

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