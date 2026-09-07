Sony quiere poner fin al formato físico, eso es una postura oficial, y distintas comunidades de jugadores han tomado el asunto en sus manos. No se trata solo de protestar o criticar, también de actos concretos pensando en la preservación y el soporte a futuro.

Este fin de semana, el equipo que se encarga del emulador de PS3 para PC, RPCS3, anunció el soporte directo para copias físicas de la tercera consola de la compañía japonesa.

Esto significa que aquellos jugadores que cuenten con títulos en disco de este sistema tendrán una opción para el futuro en caso de que el hardware falle por el uso y el paso del tiempo.

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El equipo de RPCS3, emulador de PS3 en PC, apoya al formato físico con un anuncio importante

Por medio de una publicación en X, el equipo responsable del emulador de PS3 en PC, RPCS3, anunció el soporte para copias físicas a través de unidades lectoras de Blu-ray.

La noticia llega semanas después de que Sony acabara con la PlayStation Store para PS3 y eliminara juegos que actualmente no tienen una versión para sistema actuales, una remasterización o un remake.

De acuerdo con el equipo que se encarga del emulador, ya es posible conectar un lector de Blu-ray a una PC o laptop y que este sea reconocido por el software. Al vincular la unidad con el programa de emulación, es posible insertar una copia original de PS3 y jugarla en computadora.

Asimismo, compartieron una lista completa con todos los lectores compatibles con RPCS3, donde hay marcas como LG, Sony, Verbatim, BenQ, ASUS, Samsung y más.

You can now play your PS3 games on PC... DIRECTLY FROM THE DISC DRIVE!



💿 PLUG AND PLAY! Owning your games as physical media allows you to play games released as far back as 20 years ago without relying on any servers!



See compatible disc drive models at https://t.co/nSzG5S954L pic.twitter.com/d1uKE7Bpyr — RPCS3 (@rpcs3) September 6, 2026

¿RPCS3 es legal y es una opción para el futuro?

El tema de los emuladores de consolas es espinoso, pero en este caso se trata de un software legal pues es un proyecto de código abierto distribuido bajo la licencia GNU GPL-2.0 y su propio código fuente está disponible públicamente. No lucra con ello.

Funciona, idealmente, con copias originales que el jugador desea respaldar en PC y este software le permita correr esos juegos en computadora, por lo que no se considera piratería.

Los responsables del proyecto advierten a los jugadores que el fimware de PS3 y las copias de los juegos deben obtenerse por medios legítimos ya que RPCS3 no es promotor de actos ilegales.

Ahora bien, el soporte para copias físicas en este emulador es importante pensando a futuro. Todas las PS3 en la actualidad se consideran como una bomba de tiempo. Esto tiene que ver con lo que la comunidad define como CBOMB, o sea la inevitable falla de la batería que guarda los datos CMOS.

Cuando enciendes un PS3 por primera vez, esta pila tuvo que ver con el proceso de validación en línea que hace la consola y que permite su pleno funcionamiento. Sin embargo, esto depende de que los servidores del PS3 se mantengan activos. En un escenario catastrófico, Sony puede cerrar los servidores a los que se conectan los PS3 y esto puede coincidir con la falla de la pila. Si bien puedes sustituirla, el sistema lo consideraría como el primer inicio registrado, por lo que no mantendría los datos del pasado, trataría de hacer la validación en línea y al no contar con un servidor, no podrás disfrutar de la consola en pleno.

Cabe señalar que tras protestas de usuarios, Sony lanzó una actualización para resolver este problema en PS4, más no en PS3.

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