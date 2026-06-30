Microsoft logró recuperar la confianza de los fans con su XBOX Games Showcase 2026, evento que nos permitió ver adelantos de títulos muy prometedores que están en desarrollo; sin embargo, la compañía perdió el entusiasmo de la comunidad gracias a los numerosos informes que advierten que se avecinan despidos masivos.

Los informes originales señalan que el gigante de la tecnología esperará hasta el cierre de su año fiscal de este 30 de junio para empezar a realizar los recortes de personal, aunque por ahora guarda silencio. Se prevé que una cantidad considerable de personas pierdan su empleo, pero la situación podría ser mucho, mucho peor de lo que se esperaba.

Video relacionado: 100 días para salvar a XBOX

Microsoft estaría por realizar uno de las peores rondas de despidos de la historia

A principios de junio, Asha Sharma, la nueva directora de XBOX, compartió un mensaje al personal en el que destaca la difícil situación que vive la marca. En el correo, que posteriormente se hizo público a través del blog oficial de la compañía, la líder destacó los retos financieros que enfrenta la división y advirtió que “esto no puede continuar”.

Aunque el comunicado no menciona recortes, un informe paralelo del periodista Jason Schreier advirtió que la empresa se prepara para efectuar despidos colectivos en toda la organización. Adicionalmente, otros informes destacaron que múltiples estudios caminan sobre la cuerda floja y podrían cerrar sus puertas.

Actualmente se desconoce la verdadera escala de esta situación, pero una figura prominente de la industria acaba de activar las alarmas con sus declaraciones.

Hablamos de George Broussard, creador de la franquicia Duke Nukem y antiguo desarrollador de Max Payne y Prey. En una publicación en redes sociales, se pronunció sobre el asunto y afirmó que consiguió una lista con los estudios que corren peligro. Además, citó fuentes internas que arrojan luz sobre la magnitud de los recortes que se avecinan.

“Acabo de enterarme de una lista de cierres de estudios de XBOX (no lo voy a publicar). Si es siquiera remotamente cierta (y viene de adentro), será probablemente el mayor despido masivo en la historia de los videojuegos”, aseguró el desarrollador.

George Broussard afirma que XBOX “va a ser extremadamente impopular por un tiempo muy largo” después de que lleve a cabo los recortes de personal, y comparó la situación con el “meteorito que acabó con los dinosaurios”. Y sí, también advierte que los estudios que sigan en pie sufrirán despidos importantes.

XBOX vive una de sus peores crisis y estaría por realizar recortes de personal masivos en toda la compañía

¿Cuáles son los estudios de XBOX que están en peligro?

Por supuesto, sería catastrófico que Microsoft lleve a cabo “el mayor despido masivo en la historia de los videojuegos”. Para contextualizar, la compañía eliminó alrededor de 1900 puestos de trabajo en 2024 después de la costosa adquisición de Activision Blizzard King. Si la información del creador de Duke Nukem es real, se espera que la siguiente tanda de recortes supere con creces esa cantidad.

Aunque Microsoft aún no confirma oficialmente si habrá despidos ni comparte una lista con los posibles equipos afectados, vale la pena destacar que la información de George Broussard se alinea con los reportes de otras fuentes. Por ejemplo, el periodista francés Sylvain Trinel catalogó esta situación como un “baño de sangre”.

Los informes iniciales señalaron que Ninja Theory, Compulsion Games y Double Fine podrían dejar de operar, aunque también se dice que los equipos de liderazgo de dichos estudios están en negociaciones con XBOX para independizarse y evitar un cierre definitivo.

Lamentablemente, a principios de esta semana también se dio a conocer que Undead Labs estaría en riesgo, a pesar de que State of Decay 3, su más reciente proyecto, fue uno de los grandes protagonistas del pasado XBOX Games Showcase. Y sí, el juego de zombies podría sufrir la cancelación.

Múltiples estudios de XBOX están en riesgo y podrían cerrar sus puertas

A eso se suman reportes que advierten que Bethesda, Activision Blizzard y otros grandes equipos de la división de videojuegos de Microsoft experimentarán recortes como parte de la reestructuración supervisada por Asha Sharma.

Pero dinos, ¿te preocupa el futuro de la compañía? ¿Crees que se vive una crisis? Déjanos leerte en la sección de comentarios.

Encontrarás más información sobre XBOX si visitas esta página.

Video relacionado: La difícil tarea de salvar a Xbox

Fuente