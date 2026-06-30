Asha Sharma supervisa el “reinicio” de XBOX. Esta reestructuración masiva, que pretende revitalizar el estado financiero de la marca, derivará en cambios importantes a lo largo y ancho de toda la organización, y se prevé que también provoque despidos masivos, cierre de estudios y cancelaciones de juegos.

Microsoft guarda silencio sobre el tema, pero se estima que los recortes comenzarán en forma durante la próxima semana; sin embargo, numerosos informes dan cuenta de los equipos que podrían sufrir bajas importantes y, en el peor de los casos, dejar de operar por completo.

Lamentablemente, nueva información indica que Marvel’s Blade está en la mira y podría ser uno de los proyectos que pasen por la guillotina corporativa. Lo peor es que, según se reporta, Arkane Lyon, el estudio desarrollador a cargo de dicho juego, también corre grave peligro.

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Marvel’s Blade y Arkane Lyon podrían tener los días contados

Esta información proviene del periodista Tom Warren de The Verge, quien se puso en contacto con “fuentes cercanas a los planes de Microsoft”. Según el reporte, los despidos programados para julio desembocarán en el cierre o la escisión de estudios, así como en posibles fusiones entre ellos y la cancelación de algunos juegos en desarrollo.

Uno de los títulos que camina sobre la cuerda floja es Marvel’s Blade, el más reciente título protagonizado por el cazavampiros de los cómics. El proyecto se dejó por primera vez en 2023, pero desde entonces no hemos obtenido nuevos detalles. Parece que su futuro es incierto.

De acuerdo con el artículo de The Verge, XBOX quiere cancelar el videojuego desarrollado por Arkane Lyon como parte de una serie de recortes de gastos. Por ahora, se desconoce si la compañía ya tomó una decisión definitiva al respecto, pero se prevé que el estudio a cargo del proyecto también esté en una situación complicada.

Además de considerar la posibilidad de suspender la producción de Marvel’s Blade, las fuentes indican que Microsoft explora opciones para vender Arkane Studios, equipo famoso por su trabajo en la serie Dishonored.

En cuanto al videojuego protagonizado por el superhéroe de las historietas, el reporte indica que el lanzamiento estaba previsto para finales de este año; sin embargo, aparentemente sufrió un retraso interno y ahora su debut se situaría hasta los últimos compases de 2027. También se indica que el título ya superó el presupuesto designado.

Este informe llega sólo una semana después de que se hiciera pública una entrevista en la que Todd Howard de Bethesda afirmó que Arkane Lyon hizo un excelente trabajo con Marvel’s Blade. Aunque la charla se publicó a finales de junio, la conversación tuvo lugar a mediados de mayo, mucho antes de que surgieran los primeros reportes de cancelaciones y despidos.

Arkane podría cerrar sus puertas y Marvel's Blade sería cancelado

Microsoft planea cerrar hasta 5 estudios de XBOX y realizar despidos masivos

Según las fuentes de The Verge, Microsoft actualmente sopesa el cierre de al menos 5 estudios, entre los cuales se incluye Arkane Lyon. Si bien se desconoce la lista completa de los equipos que corren peligro, numerosos informes señalaron que desarrolladores de prestigio están en la mira.

Bloomberg reportó en junio que Compulsion Games, creador de South of Midnight; Double Fine, responsable de la saga Psychonauts; y Ninja Theory, autor de la saga Hellblade y el recién anunciado Senua, podrían cerrar sus puertas. Se informa que estos equipos buscan nuevos compradores y analizan opciones para independizarse.

De igual forma, un artículo de GamesBeat destacó que Undead Labs, que a principios de junio mostró un nuevo adelanto del esperado State of Decay 3, también corre peligro. Se espera que los despidos masivos comiencen el próximo 6 de julio de 2026 y afecten a la mayor parte de XBOX. Se rumorea que más de 1000 personas perderán su empleo.

La situación luce apocalíptica, pues incluso George Broussard, creador de la serie Duke Nukem, comparó los próximos recortes de personal con el “meteorito que extinguió a los dinosaurios”.

XBOX vive una crisis y pronto realizará despidos masivos, cerrará estudios y cancelará juegos

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