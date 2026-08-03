Spider-Man: Brand New Day sólo necesitó un fin de semana para batir récords y convertirse en una de las películas más taquilleras de 2026. Su popularidad sin precedentes motivó a cientos de personas a jugar los aclamados títulos desarrollados por Insomniac Games. Y sí, también ayuda el hecho de que dichos juegos tienen descuento en PC.

Como uno de los superhéroes más famosos del mundo, el Hombre Araña tiene en su cinturón un sinfín de videojuegos, algunos mejores que otros. Sin lugar a dudas, uno de los proyectos más celebrados por la comunidad es la franquicia Marvel’s Spider-Man, que inició originalmente en 2018 con su primera entrega.

La saga de PlayStation continuó en 2020 con un spin-off protagonizado por Miles Morales, mientras que la secuela llegó a las tiendas en 2023 también con una excelente recepción por parte de los fans de los cómics y los entusiastas de la franquicia. Ciertamente, ahora es un buen momento para revisitarlos o probarlos por primera vez.

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Todas las entregas de Marvel’s Spider-Man resurgen en Steam gracias a la película

Spider-Man: Brand New Day llegó a las salas de los cines de México y el resto del mundo a finales de julio, y de inmediato se convirtió en un fenómeno de masas. Reportes oficiales revelan que tuvo el segundo mejor estreno de la historia en Estados Unidos, y actualmente se perfila para encabezar la taquilla mundial de 2026.

El éxito de esta producción de Marvel Studios y Sony Pictures demuestra una vez más la popularidad del superhéroe y la fuerza de la franquicia. Entonces no es de extrañar que algunos de los videojuegos más famosos del personaje experimentaran un aumento en su número de jugadores durante el pasado fin de semana.

Marvel’s Spider-Man Remastered vio un repunte significativo y alcanzó un pico máximo de más de 16,000 jugadores concurrentes en Steam el pasado domingo 2 de agosto, mientras que Marvel’s Spider-Man 2 superó los 12,000 usuarios simultáneos en la plataforma de Valve durante el mismo día.

Por su parte, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales fue el título menos popular, pero de igual forma experimentó un ligero aumento en su base de usuarios activos durante el mismo plazo. En específico, en días recientes alcanzó un pico de casi 4000 personas conectadas al mismo tiempo.

De acuerdo con los datos oficiales, la segunda entrega de la franquicia se sitúa actualmente en el puesto número 6 de los productos más vendidos en Steam, sólo por detrás de Counter-Strike 2, Beast of Reincarnation, Dota 2, Street Fighter 6 y Mistfall Hunter.

Marvel’s Spider-Man Remastered quedó ligeramente por detrás, pues se encuentra en el lugar número 10 del listado. Es importante señala que el top clasifica los títulos en función de los ingresos generados, razón por la que aparecen algunas experiencias free-to-play y artículos de hardware.

Juegos de Marvel's Spider-Man entraron en el top de lo más vendido en Steam gracias al estreno de Brand New Day

Juegos de Marvel’s Spider-Man tienen hasta 60% de descuento en PC

De acuerdo con las primeras cifras publicadas por los especialistas, Spider-Man: Brand New Day recaudó alrededor de $355 millones de dólares en los cines de Norteamérica y generó otros $573 MDD en el mercado internacional, lo que da un total aproximado de $927 millones de dólares. Sí, todo ese dinero en apenas un fin de semana.

La popularidad de la cinta protagonizada por Tom Holland y Zendaya generó un gran interés por los videojuegos de la franquicia. Según Google, términos como “nuevo juego de Spider-Man” y “juego Spider-Man: Brand New Day” aumentaron significativamente durante los días recientes.

En efecto, muchas personas que salieron de los cines querían consumir más productos relacionados con el superhéroe. También ayuda el hecho de que todas las entregas de Insomniac Games están actualmente en rebaja en la tienda de Valve.

Marvel’s Spider-Man tiene 60% de descuento y se vende por $399 MXN en Steam, mientras que el spin-off de Miles Morales se ofrece a cambio de $331.60 MXN. Finalmente, Marvel’s Spider-Man 2 está sujeto a una rebaja de 33%, por lo que los jugadores de PC pueden adquirirlo por $669.33 MXN.

Esta promoción de tiempo limitado finalizará el próximo 6 de agosto de 2026, lo que significa que los fanáticos interesados tienen pocos días para aprovecharla y adquirir alguno de los títulos de la franquicia de Insomniac Games a un precio más económico.

Aunque no existe un videojuego oficial de Spider-Man: Brand New Day que adapte los acontecimientos de la cinta, vale la pena recordar que Marvel’s Spider-Man 2 recibió un traje inspirado en el que utiliza Tom Holland en la nueva película como parte de una actualización gratuita.

De igual forma, los títulos de Insomniac Games fueron una gran inspiración para el director Destin Daniel Cretton al momento de diseñar las escenas de acción del largometraje del MCU.

Los juegos de Marvel's Spider-Man de PC tienen hasta 60% descuento en Steam

Pero dinos, ¿también regresaste a alguna de las entregas tras ver la película? ¿Qué te pareció el más reciente proyecto del MCU? Déjanos leerte en los comentarios.

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