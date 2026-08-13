El regreso al mundo mágico de Harry Potter parece estar más cerca de convertirse en una realidad. Warner Bros. confirmó oficialmente que una segunda entrega de Hogwarts Legacy ya está en desarrollo.

La noticia era esperada debido al enorme éxito conseguido por el primer juego. Hogwarts Legacy superó las 40 millones de copias vendidas a nivel mundial, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos comerciales de Warner Bros. Games.

Warner Bros. confirma oficialmente la secuela

Aunque durante meses han circulado rumores sobre una posible continuación, esta es la primera ocasión en que Warner Bros. reconoce oficialmente el desarrollo del proyecto.

La confirmación apareció en una carta dirigida a inversionistas, donde la compañía habló sobre sus expectativas para el futuro de su división de videojuegos:

“Esperamos que los videojuegos contribuyan de manera más significativa a las ganancias del segmento conforme nuestro catálogo se expanda, incluyendo la segunda entrega de Hogwarts Legacy”, señaló la compañía.

Con esto, queda confirmado que el estudio ya trabaja en una nueva aventura ambientada en el universo del popular mago.

¿Cuándo llegará Hogwarts Legacy 2?

Por ahora, Warner Bros. decidió mantener bajo llave los detalles más importantes del proyecto. La compañía tampoco reveló una ventana de lanzamiento ni las plataformas en las que estará disponible.

Esto significa que todavía tendremos que esperar para conocer elementos como su protagonista, época, escenario y las novedades que ofrecerá respecto al primer juego.

Eso sí, el éxito de la primera entrega seguramente permitirá al equipo desarrollar una experiencia mucho más ambiciosa. Además, el interés por el universo de Harry Potter continúa siendo enorme entre los jugadores, sobre todo ahora que viene la serie de HBO.

Al final, lo más importante es que Hogwarts Legacy 2 ya es una realidad y deberemos tener paciencia hasta que se compartan más detalles al respecto.

¿Te gustaría que Hogwarts Legacy 2 mantuviera la fórmula del primer juego o prefieres cambios importantes? ¿Qué época del mundo de Harry Potter te gustaría explorar en esta secuela? Cuéntanos en los comentarios.

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